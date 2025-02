Vers une accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale

La première dame, Mme Mariam Fadhel Dah, a annoncé, le démarrage de la mise en œuvre de la carte nationale 2025/2030, visant à réduire la mortalité maternelle, néonatale et la création d’un Observatoire National pour une Maternité sans Risques, dont elle est la présidente d’honneur, mardi.

L’avènement de cette carte « est le résultat des efforts déployés par le département de la santé. Il s’agit d’un engagement national au plus haut niveau, à travers des mesures concrètes et pratiques, qui constituent un saut qualitatif pour les indicateurs de santé maternelle et néonatale dans notre pays, avec une perspective d’accès aux soins de santé universels, en particulier les soins liés à la santé maternelle et néonatale, sur la base d’un objectif de zéro mortalité à l’horizon 2029».

Quant à l’observatoire pour une Maternité sans Risques, « il permettra!une meilleure concertation avec toutes les parties prenantes, mobilisant les moyens nécessaires à la mise en œuvre des activités de la carte nationale, tout en constituant un mécanisme national de suivi quotidien, pour s’assurer que toutes les femmes du pays, sans

exception, dans les zones rurales, les villages reculés et les villes, aient accès à des services de santé décents, au cours de la grossesse, pendant l’accouchement et après celui-ci ».

