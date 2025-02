Passions d’un engagement (48): Le courage et l’audace d’une lettre/Par Ahmed Salem Ould El Mokhtar (Cheddad)

Le courage et l’audace de la lettre ouverte qui suit dénote incontestablement du sens patriotique si élevé de ses signataires. Leur diversité sociale, technique et sociologique reflète au plus haut degré le niveau et la qualité d’une génération de nos concitoyens ayant réussi à braver les complexes et les stigmates d’un passé que nous croyons hélas dépassé, alors qu’ils nous reviennent ces derniers temps avec force et ténacité.

Nouakchott, le 12 Avril 1991

Lettre ouverte à monsieur le Président du CMSN, Chef de l’Etat

Monsieur le Président,

Ayant appris la nécessité de préserver la Nation ainsi que son extrême fragilité,

Conscients de la nécessité d'organiser une transition sereine,

Soucieux d'y parvenir par une attitude constructive,

Désireux de favoriser sans préalable une démocratisation réelle des institutions,

Nous, soussignés, demandons que soient prises les mesures visant à faire aboutir un tel projet de façon concertée et programmée.

Notre volonté n'est point de nous faire ainsi l'écho d'une quelconque pression extérieure, mais de traduire les vœux légitimes de larges courants de notre opinion et de contribuer au dépassement d'une conjoncture marquée par l'incertitude. Notre souci est aussi de participer activement au rétablissement de la concorde nationale.

À cet égard, il convient d'associer l'ensemble de nos populations à ce processus qui reste du prix de leur propre avenir. C'est à ce prix que la définition du processus démocratique sera irréversible et la cohésion nationale plus solide.

À cet effet, nous estimons nécessaire de donner des gages concrets pour créer un climat de confiance afin que le processus démocratique se poursuive sans à-coups jusqu'à son terme. Cet objectif passe, à notre avis, par un certain nombre d'exigences qui permettront d'ouvrir une nouvelle page de solidarité et de confiance dans l'histoire de notre pays par :

- la création d'une commission d'enquête indépendante, chargée de faire toute la lumière sur les récentes et graves violations des droits de l'homme et de situer les responsabilités afin que soient prises les sanctions qui s'imposent ;

- la restauration immédiate des libertés d'association et d'expression, condition incontournable d'un débat politique réel ;

- le retour des nationaux expulsés, exilés ou réfugiés, rétablissement de leurs droits ;

- la promulgation d'une loi d'amnistie politique et suppression des mesures d'exception ;

- la dissolution des Structures d'Éducation de Masses.

Monsieur le Président,

Nous sommes convaincus qu’une véritable démocratisation passe aussi et surtout par la mise en œuvre d’un processus global et concerté. Conscients de l’extrême délicatesse de la situation et mus par le seul intérêt national, nous nous trouvons en devoir de vous proposer ce qui nous semble être la meilleure voie pour arriver à un tel objectif :

1 - Reconnaissance des formations politiques, vecteur unique de tout choix politique conscient, sur la base de critères prenant en compte l’intérêt national, hors de tout esprit d’exclusion ;

2 - Mise en place d’un observatoire national des libertés pour veiller au respect des droits de l’homme et à la crédibilité des consultations électorales ;

3 - Organisation d’un forum démocratique où tous les acteurs de la vie civile et politique pourront, dans un esprit de responsabilité et de tolérance, débattre des questions intéressant la vie de la nation, notamment le projet démocratique et sa mise en œuvre ;

4 - Établissement d’un calendrier précis et contraignant pour la tenue des élections municipales, législatives et présidentielles ;

5 - Élection d’une assemblée constituante souveraine avec pour mandat d’élaborer un texte constitutionnel fondé sur le pluralisme et le respect des droits de l’homme dans la diversité culturelle du pays. Celle-ci devra aussi installer un gouvernement transitoire d’union nationale chargé d’appliquer le programme de démocratisation.

En tout état de cause, nous estimons que l’ensemble de ces réformes pourrait être effectué avant la fin de l’année.

Nous saisissons cette occasion pour réaffirmer enfin que notre volonté de participer de façon consciente et responsable au processus en cours n’a d’égal que notre indéfectible attachement à une Mauritanie unie, démocratique et indépendante.

Veuillez agréer Monsieur le Président l’expression de nos sentiments patriotiques.

Les signataires :

1- ELHADRAMI Ould KHATTRY, ancien ministre

2- MOHAMED ALY CHERIF, ancien secrétaire général de la présidence

de la République

3- ELMOKHTAR Ould HAIBA, ancien ministre

4- DiOP MAMADOU ARADOU, ancien ministre

5- MOHAMED OULD AMAR, ancien ministre

6- Dr MOULAYE ABDEL MOUMEN, ancien ministre

7- MESSAOUD OULD BOULKHEIR, ancien ministre

8- DAFFA BAKARY, ancien ministre

9- Me DIABIRA MAROUFA, ancien

10- CHEIKH OULD KHATTARY, homme d’affaires

11- MEKHALLA OULD SIDI, ancien ambassadeur

12- Me YACOUB DIALLO, ancien bâtonnier

13- MANOUNY OULD MOKHTAR M'BARECK, ancien gouverneur

14- GAYE-SILLY SOUMARE, maire ancien ambassadeur

15- SALEM OULD BOUBOUT, homme d’affaires

16- BOUBACAR MESSAOUD, architecte

17- SY MAMADOU, ancien ministre

18- ABDEL WEDDOUD OULD CHEIKH, professeur d’université

19- CHEIKH SAAD BOUH KAMARA, professeur d’université

20- Dr DIA ALHOUSSEYNOU, médecin psychiatre

21- Dr GANDEGA YERO, médecin pédiatre

22- MOHAMED EL MOUSTAPHA Ould BEDREDDINE, inspecteur d’enseignement

23- BECHIR EL HASSEN, cadre de société

24- MOHAMED CISSE, inspecteur d’enseignement

25- TRAORE LADJI, économiste

26- ABDERRAMANE OULD YESSA, juriste

27 Me BRAHIM OULD EBETTY, avocat

28- BABA OULD BRAHIM SALEM, homme d’affaires

29- N'GAIDE IBRAHIMA, ingénieur

30- WANE ISMAILA, homme d’affaires

31- AHMEDOU OULD BELLAL, cadre de banque

32- HAMID OULD DICK, juriste

33- MOHAMEDOU OULD-ALIOUNE, cadre d’entreprise

34- OUSMANE MOUSSA DIAGANA, professeur d’université

35- MOHAMED MAHMOUD OULD MOUD, inspecteur d’enseignement

36- Me AHMED OULD CHEIKH SIDIYA, avocat

37- MOHAMED MAHMOUD OULD HAMMA KHATTAR, cadre

38- OUMAR OULD YALI, professeur

39- TOURE MOCTAR, ancien instituteur

40- ME ABDELLAHI OULD MOUSSA, avocat

41- Dr SY ZEIN EL ABIDINE, médecin stomatologiste

42- Me YARBA OULD AHMED SALEH, avocat

43- YALL ZAKARIA, administrateur

44- CORERA ISSAGHA, professeur

45- CHEIKHNA OULD MOULAYE ZEIN, cadre

46- MOHAMED YAHYA OULD SIDI HAIBA, juriste

47- MOHAMED AININA OULD AHMED. EL HADI, instituteur

48- Me BA MOUHAMED BECHIR, avocat

49- MOHAMED SALEM OULD MERZOUG, professeur d’université

50- AHMED SALEM OULD ELY KORY, juriste

51- Me ISHAGH OULD AHMED MISKE, avocat

52- Dr BAIDY BOUBOU LO, médecin biologiste

53- GNOKANE ADAMA, professeur d’université

54- ABDOUL AZIZ. NIANG, ingénieur statisticien

55- MOHAMED KABER OULD HAMOUDI, professeur

56-AW HAMIDOU, administrateur

57- ASSANE SOUMARE, cadre d’entreprise

58- MOHAMED Ould BAH DAH, homme d’affaires

59- MOCTAR Ould SAMBA TALLY, inspecteur d’enseignement

60- CHEIKH OUMAR BA, homme d’affaires

61-FALL ALIOUNE, inspecteur d’enseignement

62- BABA Ould VALL, professeur

63-PENDA NIANG, secrétaire

64- SAGHO MAMADOU DICKALL, professeur

65- Dr MAMADOU KANE, médecin pédiatre

66- KHALLIHINNA Ould MOHAMED MOKHTAR, journaliste

67- Dr CAMARA SILLY, médecin chirurgien

68- Dr TRAORE HAMIDOU, médecin neurologue

69- TOURE MAMADOU, cadre de société

70- DIOP ElHADJ, professeur

71- Me DIABIRA BOUBAKAR, avocat

72- BOUBAKAR Ould MOHAMED, professeur

73- THIAM MANSOUR, cadre de banque

74- SY TAHIROU FALIL, professeur

75- ANNE MAMADOU, professeur

76-MOUSTAFFA Ould BARRAR, professeur

77- Me DIABIRA BOUBOU, avocat

78- Dr KANE AMADOU RACINE, Médecin gynécologue

79- N’DIAYE YERO, Professeur d’université

80- DIAWARA LCHEIKH ABDEL KADER, professeur

81- YAHYA Ould ELBARA, professeur d’université

82- WANE MAMADOU BIRANE, économiste

83- Me MAMADOU IBRAHIMA LY, avocat

84- AHMED SALEM ELMOCTAR, traducteur

85- CHEIKH AHMED Ould ZEHAVE, professeur

86- TOUMBO MBAYE, professeur d’université

87- DIOP ALIOU, ingénieur

88- ABEYDI Ould BRAHALLA, professeur

89- SEYDOU KAMARA, ingénieur météo

90- SOW ABDOUL, instituteur

91- ALIOUNE Ould MOKHTAR ZEIDANE, professeur

92- MAR LY SAYDOU, avocat

93- IDOUMOU Ould CHEIKH, instituteur

94- THIAM MBEKOU, professeur

95- DIOP AMADOU DEMBA

96- ABDELLAHI FALL, professeur

97- ABDELLAHI Ould DOWA, professeur

98- DIENE MANSA SOUDIATA, professeur

99- SY MAMOUDOU, journaliste

100- MOUSTAFFA Ould KHATTARY, professeur

101- ABDOU N’DIAYE, économiste

102- ABDOULAHI DIAKITE, professeur

103- YERO SILLA, instituteur

104- MOUSSA Ould MOHAMED AMAR, professeur

105- MAR MAMADOU JIBRIL, ingénieur statisticien

106- AHMED Ould MOKHTAR, professeur

107-MOHAMED Ould ABDERRAHMANE, juriste

108- NEM Ould HAMDEN, professeur

109- WANE BIRANE, professeur d-université

110- SIDINA Ould MOHAMED, professeur

111- THIAM ABDOU dit ALI, inspecteur d’enseignement

112- ELGHADI Ould ISSELMOU, professeur

113- Me ELHOUSSEYNOU MOCTAR, avocat

114- ASSA ALY SOKHNA, comptable

115- KANE AMADOU TIDJANE, cadre de banque

116- ABDERRAHMANE OULD MOUSSA, professeur

117- TACKO YLLA OUMAR NIANG, contrôleur P T T

118-OMAR NIANG, inspecteur d’enseignement

119- AISSA FALL, professeur

118- CHEIKH NAGI OULD AHMED KEHEL, professeur

119- SIDI MOHAMED OULD AHMED ZERROUG, étudiant

120- AMADOU MAMADOU, informaticien

121- ALIOUNE MAMADOU AW, informaticien

122- AHMED SALEM OULD MOHAMED MAHMOUD, technicien

123- ALIOUNE MAMADOU AW, technicien

124-AHMED SALEM Ould MOHAMED MAHMOUD, technicien supérieur de santé

125- THIOP ISSELMOU, professeur EPS