Angoissée, la famille d’Ousmane Hamady Diop appelle à l'aide de l’État

La famille et les proches du musicien mauritanien Ousmane Hamady Diop sollicitent le président de la République, le ministère de la Culture et toutes les bonnes volontés pour venir en aide à cette figure légendaire de la musique mauritanienne, malade depuis un certain temps. Critique, son état de santé nécessite une évacuation à Nouakchott ou même à l’étranger, pour des soins appropriés.

On se souvient de cet homme plein d’entrain qui chanta et joua au long de sa vie de musicien, à travers toute la Mauritanie. Le grand public sait combien Ousmane Hamady Diop, aujourd’hui cloué au lit, est un des artistes qui a marqué la musique des deux rives du Fleuve Sénégal. Surnommé « Naggué Dimbé » (Soleil de Kaédi), il porta en étendard la culture mauritanienne et participa au rayonnement de sa ville, avant d’être contraint à quitter définitivement la scène, au grand dam de ses fans, en raison de son âge avancé et de la maladie.

Depuis, des amis de l’artiste et des jeunes ont lancé une cagnotte pour lui venir en aide, en sollicitant l'appui des autorités et des bonnes volontés pour ses soins médicaux. « Ousmane Hamady Diop est un trésor vivant », plaident les organisateurs, « un artiste qui a porté haut les couleurs de Kaédi et de sa culture à travers ses chansons. Son talent et son engagement ont permis de préserver et de transmettre les traditions locales, faisant de lui une figure incontournable de notre patrimoine. Aujourd’hui, il a besoin de notre soutien pour surmonter cette épreuve ».

Pour toute contribution, on peut alimenter les comptes Bankily : 47 61 76 98 ; Masrvi : 47 61 76 98 ; ou encore contacter directement l’artiste au 48 48 08 20. Beaucoup jugent que le ministère de la Culture a l’obligation de le prendre en charge pour lui permettre de bénéficier du même traitement que les autres artistes mauritaniens confrontés à la même situation. Force est de constater que la maladie révèle au grand jour la précarité matérielle frappant de plein fouet les acteurs culturels ainsi que les journalistes mauritaniens. Des SOS aux âmes de bonne volonté sont lancés en ces moments graves pour leur venir en aide. Dramatique !