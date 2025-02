Nouakchott, le 3 février 2025. – KinrossGold Corporation participe à nouveau comme Gold Sponsor à la 31ème édition du Salon “Investir en Afrique – Mining Indaba” qui se tient au Cap (Cape Town - Afrique du Sud) du 3 au 6 février avec pour thème : « L'avenir de l'exploitation minière africaine, aujourd'hui ! ».

Pour une troisième année consécutive, le partenariat noué entre Kinross Gold et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, représenté par une délégation du Ministère des Mines et de l'Industrie conduite par Son Excellence M. THIAM Tidjani, a permis la mise en place d’un « Pavillon Mauritanie » remarqué par le public.

Le « Pavillon Mauritanie », auquel sont également associés des acteurs essentiels du secteur minier (ANARPAM, Aura Energy, EITI Mauritanie, MAADEN, MCM-First Quantum et SNIM), joue un rôle majeur dans la mise en avant de la Mauritanie en tant que destination stable et attractive pour les investissements miniers, un levier essentiel du développement économique du pays.

La délégation de Kinross Gold, conduite par J. Paul Rollinson, PDG est composée de MM. Claude Schimper, Directeur des Opérations, Mme Andrea Freeborough, Directrice Financière, ainsi que des Vice-Présidents Senior, Ben Little et David Shaver, chargés respectivement des Relations extérieures et du Développement Corporatif. Elle est accompagnée d’une importante délégation de Kinross Tasiast emmenée par MM. Afjal Hashim et Baba Salihi, respectivement Vice- Président Directeur Général de Tasiast et Vice-Président des Relations Extérieures.

L’inauguration du Salon INDABA a été immédiatement suivie de l’inauguration officielle du « Pavillon Mauritanie » par SE Monsieur le Ministre et J. Paul Rollinson en présence de très nombreux visiteurs.

Dans l’après-midi de cette première journée, J. Paul Rollinson, PDG de Kinross Gold, est intervenu sur la scène principale pour une présentation intitulée « Mauritanie, terre des opportunités » dédiée aux opérations de Kinross Tasiast dans le pays. Il a mis en lumière les avancées réalisées sur le site, notamment en matière de production, d’innovation et de responsabilité environnementale, tout en soulignant le rôle stratégique de Tasiast dans le développement du secteur minier en Mauritanie.

Au-delà des informations disponibles sur les opportunités minières de la Mauritanie et des contacts avec les représentants des différentes entités présentes sur le Pavillon, Kinross propose aux visiteurs une expérience novatrice de Réalité Virtuelle. La visite virtuelle de la mine de Tasiast est en effet une initiative de communication innovante conçue pour donner aux visiteurs extérieurs l'occasion de visiter la mine et ses principales installations en immersion tout en découvrant les réalités de la vie sur place et les diverses initiatives mises en œuvre par Kinross pour le bien-être des employés, au travail comme dans leur vie sur le site.

La présence remarquée de la République Islamique de Mauritanie pour la troisième année consécutive a suscité un intérêt prononcé et conforte l’image du pays comme un acteur stable du paysage minier en Afrique.

Kinross Gold est très heureux de s’associer à la République Islamique de Mauritanie pour cette nouvelle participation conjointe à « Mining Indaba », rendez-vous incontournable pour tous les acteurs qui comptent dans le secteur minier en Afrique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FIN