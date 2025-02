Célébration du 26eme anniversaire de l’ONG «Zakia »

Fondée en 1999 par le père de son actuel président, l’ONG « Zakia » dédiée à la protection des ressources halieutiques et de l’environnement marin, a célébré ce dimanche, dans un réceptif hôtelier de Nouakchott, son 26eme anniversaire. Un événement marqué par l’organisation d’une conférence de presse, sous le thème « la protection des milieux marins, terrestres, des ressources halieutiques et des parcs naturels » suivie de la projection d’un film sur les ravages des usines de farine de poissons, appelées encore «Moka ». Plusieurs personnalités issues de la classe politique, des Organisations de la Société Civile (ONG) et des médias, parmi lesquels Ahmed Daddah, leader historique du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), des députés, maitre Ahmed Salem ould Bouhoubeini, président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)… ont assisté à cette manifestation.

Le président de Zakia, Mansour Bahaida, est revenu sur le riche parcours de l’ONG, dans un discours prononcé pour la circonstance ainsi que sur «les campagnes de sensibilisation sur les graves conséquences de la pollution et de l’épuisement des ressources marines » combattus par une intense activité médiatique. Mais aussi «l’engagement international, dans le cadre de la COP29, les actions sur le terrain, pour susciter une mobilisation pacifique et non violente ».

Le président a engagé « Zakia » dans la poursuite des efforts sur cette voie « avec une détermination sans faille, à élargir et diversifier le partenariat pour la défense de l’environnement ».