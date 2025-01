Ndiago : Yaly plaide pour plus de responsabilité et de prise en compte 

Le conseiller municipal à la commune de Ndiago a qualifié d’échec la première phase de mise en œuvre de projets de développement au profit des populations initiée par BP et exécutée sur le terrain par ses partenaires.

En dépit des montants importants investis (351 757 USD), le projet de pôle de pêche fait face à un problème sérieux d’électricité et d’eau. Il donne l’exemple du château d’eau de Birett d’une capacité de 80 m3 qui alimentait auparavant toutes les maisons du village de Ndiago. Malgré l’édification par BP d’un nouveau Château d’Eau d’une capacité de 200m3, les populations souffrent de pénurie et l’approvisionnement en eau potable se pose de plus en plus avec acuité. Seules 10% des maisons bénéficient d’un approvisionnement en liquide précieux à Nidiago. Ce qui affecte considérablement les activités maraîchères, agricoles et pastorales. Le secteur de la pêche demeure plombé en dépit de la position de Ndiago connu pour son attractivité et sa position névralgique.

Autre anomalie, en plus des problèmes récurrents d'eau et d'électricité, l'inexistence d’une chambre froide au sein du pôle de pêche. Quant à l'usine de fabrication de glace de Ndiago, elle est en panne depuis des années sans aucun moyen ou possibilités de réparation. "Or il est impossible de développer la pêche sans une usine de glace", précise Yaly Ndiaye.