Agression barbare contre Hanevy ould Dahah, propriétaire de TTV

Hanevy ould Dahah, célèbre homme de médias, propriétaire de la chaîne TTV, a fait l’objet d’une agression, perpétrée dimanche soir, devant les locaux de cet organe. Une attaque qui a provoqué une blessure à la lèvre inférieure et une hémorragie. Il s’agit d’une agression dont l’auteur est Zeine El Abidine ould Sadava, un homme d’affaires dont la société avait gagné le marché de la réhabilitation du quai commercial du port de Nouadhibou en groupement avec une entreprise turque.

Celui-ci explique son geste violent, par « un acharnement contre sa personne » constaté à travers le traitement de l’affaire de l’attribution de ce marché, qui a fini par lui être retiré par le port au profit d’une entreprise chinoise.

Ces faits ont été relevés dans le cadre de plusieurs écrits et émissions, dont la dernière produite dimanche soir, juste avant le malheureux incident.

L’agresseur dit avoir porté deux fois plainte contre l’homme de médias, sans aucune suite, de la part du procureur de la République. Ce qui l’a poussé à se faire justice lui-même.

Ce comportement d’un autre âge, mais encore très courant en Afrique, avec des journalistes régulièrement en butte à des mesures d’intimidation, harcèlements, menaces de mort… est vivement condamné par le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), qui demande « une application stricte de la loi face à de tels actes, qui représentent une menace sérieuse contre l’Etat et la société ».

Ce parti « exprime sa solidarité avec la famille de la presse et appelle à garantir une protection juridique et sécuritaire, aux défenseurs de la liberté d’expression, afin qu’ils puissent accomplir leur mission au service de la patrie, exhorte les citoyens à adopter un comportement civique, et à recourir à la justice, pour résoudre les différents ».

Réaction identique de la part de la section mauritanienne de l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF), qui a publié un communiqué « condamnant vivement, une agression barbare devant le siège de la chaine TTV » avec la réclamation « de l’ouverture d’une enquête, pour faire la lumière sur une affaire qui ternit gravement la liberté de la presse et d’expression en Mauritanie ».