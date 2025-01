Boghé/Thialgou : Intronisation du 15ème  Jaalaade

Le samedi 18 Janvier 2025, des centaines de personnes ont convergé à Thialgou, un village situé à 4 kilomètres environ au Nord de Boghé, pour assister à la cérémonie d’intronisation du 15ème Jaalaade, un titre attribué au doyen des Lam de la communauté des Halaybés, en la personne de Silèye Mamadou Lam (88 ans). Vieux de plusieurs siècles, le Lefol Jaalaade concerne, outre les cinq familles Lam, les familles Wagne et Sy du clan de Boubou Amar, Dia du clan de Hamath Baray et N’Diaye. Il assurait la gestion de la propriété foncière traditionnelle (jey) de ces familles.

Cette cérémonie a été marquée par la participation de plusieurs notabilités des Halaybés des deux rives du fleuve regroupés en « leppi » mais aussi d’autres tribus alliées, telles que les Oulad Ahmed, les Idjejba et leurs diverses fractions et les Oulad Abdallah. Des hommes politiques, des chefs coutumiers et hautes personnalités des deux rives ont aussi pris part à cet évènement qui perpétue une tradition ancestrale remontant au 16ème siècle. On a également noté la présence du hakem de la mouqata’a de Boghé, du président du Conseil régional du Brakna, des maires des communes du département, de ces députés, ainsi que du représentant du maire de Démeth.

Griots, troubadours, guitaristes traditionnels et almuube ngay étaient également de la partie pour donner à l’évènement toute la splendeur et l’éclat qu’il mérite. Tous les communicateurs traditionnels de la contrée ont été mis à contribution pour convoquer l’histoire et les valeurs qui s’y rattachent, rafraîchir la mémoire des uns mais aussi faire connaître, aux plus jeunes, les moments glorieux et les actes posés par leurs aïeux. Yéro Gawlo, Alhajji Diabaye et beaucoup d’autres ont, dans leur verve habituelle, successivement donné un arrière-goût de ces splendeurs, en mettant en exergue les multiples facettes de notre histoire et de nos traditions, sur fond de youyous, tam-tams, airs folkloriques et chants panégyriques.

C’est dans cette ambiance que les chefs coutumiers issus des vingt-deux couronnes (leppi) de la contrée ont défilé dans la grande tribune installée pour l’occasion. Parmi ceux-ci, on peut citer Elimaan Puri, Dialtabé Puri, Jaalaade, Elimaan Mboon, les Dialtabé de Mboon, Elimaan Dubango, Satigui Dubango, lamdo Idaa, Jaagaraf Mboon, Lefol Liidube, les Joom (Bannje Baabaabe, Sohsoobe et Cinnde), Elfeki Daara, Teen Bokki et leurs délégations. Comme le veut la tradition, chacune de ces familles a apporté sa contribution financière en guise d’appui au nouveau jaagorga pour mettre en exergue les valeurs de solidarité et de partage incarnées par notre société. Monsieur Ndiaye Daouda, un des membres des familles qui intronisent le Jaalaade (par ailleurs personnalité politique de premier plan du terroir) a assuré avec dextérité le rôle de maître de cérémonie.

Une tradition à préserver

Sur le chapitre des allocutions, après lecture de quelques versets de Saint Coran psalmodié par Thierno Tidjane Daouda Dia, le chef de village de Thialgou, monsieur Ngaïdé Ibrahima ; le ministre SG du gouvernement, monsieur Lam Moctar ; l’ex-ministre Yall Zakaria – tous natifs du village – ont d’abord souhaité la bienvenue aux invités avant de placer l’évènement dans son contexte. Ensuite, les représentants des différentes familles du Lefol (Lam, Wagne, Sy, Dia, Ndiaye) ont successivement pris la parole pour souhaiter la bienvenue à leurs invités et exalter le pacte de solidarité puisé dans la consanguinité qui les lient, en mettant en exergue l’impérieuse nécessité de préserver et de consolider le riche patrimoine légué par nos ancêtres.

Après la lecture de la liste des quinze notables et doyens « Wagnebe » qui ont autorisé l’intronisation du quinzième Jaalaade et le rappel de la liste des quatorze Jaalaade qui l’ont précédé sur le trône, c’est vers 23 h 45 que le nouvel élu, Silèye Mamadou Lam, a été, sur ordre du doyen des Wagne, Moktar Yéro, couronné par Bocar El Hadj Sy, sous la bénédiction des Dia du clan de Hamath Baray représentés par Amadou Oumar Dia et Ibrahima Amadou Dia, et sous les youyous et les acclamations d’une foule nombreuse que les responsables de la sécurité n’ont pu contenir. Immédiatement après son installation, le nouveau Jaalaade a procédé à son tour au couronnement de son « Jaltaabe » en la personne de monsieur Ndiaye Daouda.

Au-delà du caractère identitaire qu’il incarne, ces cérémonies de couronnement représentent un véritable outil d’intégration entre pays voisins par leur caractère transfrontalier mais entre les communautés nationales qui vivent dans la même aire géographique. En cette période marquée par des revendications identitaires qui menacent l’unité et la cohésion sociales, il est important de revisiter l’histoire pour y puiser des éléments d’inspiration légués par nos ancêtres notamment en matière de solidarité et de partage.

Brahim ould Ely Salem

CP du journal « LE CALAME »