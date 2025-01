Abdoulaye Mamadou Bâ nommé ambassadeur de Mauritanie au Nigéria: Le couronnement

Abdoulaye Mamadou Bâ, jusque-là président de la zone franche de Nouadhibou et également maire de Bababé a été nommé, le vendredi 24 janvier, ambassadeur de Mauritanie au Nigéria, un poids lourd de l’Afrique de l’ouest et de la CEDEAO. Avec cette promotion, le maire de Bababé, une des notabilités incontournables de la vallée du fleuve Sénégal, un haut cadre du parti INSAF, franchit un autre palier dans sa riche carrière. Ce choix témoigne de la reconnaissance de ses mérites par le président de la République qui l’envoie le représenter dans un des grands pays de l’Afrique de l’ouest et de l’Afrique tout court. Il pourra jouer un rôle important dans le rapprochement de la Mauritanie et de la CEDEAO. L’homme a l’expérience et la qualité.

Une riche expérience

Abdoulaye Mamadou Bâ occupait, depuis 2022, le poste stratégique de président de la zone franche de Nouadhibou où il a entrepris d’importantes réformes pour ce poumon économique important qu’est cette wilaya du nord qui est aussi une porte d’ouverture avec le royaume du Maroc et l’Europe. Son travail est salué par tous les partenaires qui ont retrouvé confiance en la ZF.

Titulaire d’un DESS en gestion des entreprises de la précieuse HEC de Montréal (Canada) en 1992, après une maîtrise en droit privé à l’université Mohamed V de Rabat, en 1985, Abdoulaye Mamadou Bâ, de retour au pays a occupé plusieurs postes de responsabilités : Dg de l’ENER (2003 à 2005), Dg de la SOMIR (2007 à 2008), Dg de l’ANESP (2009), Dg de la SMCP (2011 – 2018), Dg de la SAM (2018 – 2019) et Dg de la SONADER de 2019 à 2022.

En outre, l’homme a occupé les postes de chargé de mission à la présidence de la République, entre 2010 et 2011 et de secrétaire général du gouvernement en 2008.

A ces titres, il a effectué plusieurs missions à l’étranger, prenant part ainsi à plusieurs salons et expositions dans plusieurs villes en Europe, en Chine, au Japon, en Corée et aux Emirats Arabes Unis. Et depuis 2006, Abdoulaye Mamadou Bâ est maire de la commune de Bababe. Un témoignage de l’attachement des populations qui ne cessent de lui renouveler leur confiance.

Fait rare pour être noté, la jeunesse de Lao lui a rendu un émouvant hommage, les 3 et 4 mai 2024. Une occasion pour louer le travail qu’il a abattu à la tête de la commune de Bababé, Au-delà de Bababé, c’est toute la Mauritanie, dans sa diversité, qui a pris part à cet évènement. Très ému, l’homme a mis à profit cette occasion pour remercier toute la jeunesse du département de Bababé, d’abord et tous les mauritaniens ayant effectué le déplacement.

Signalons enfin que le maire travaille, depuis peu, à la mise en place d’une fondation à Bababé.