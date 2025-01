Télédermatologie: Une formation qui tombe à pic

La fondation mauritanienne de dermatologie abrite depuis ce jeudi, une session de formation en télédermatologie au profit des médecins chefs et infirmiers des régions du Hodh Elcharghi, de l’Assaba, du Guidimakha, du Gorgol, du Tiris Zemour et du Tagant, sous le thème : « Ensemble pour mieux prendre en charge les dermatoses ».

Durant trois jours, les 37 participants repartis en groupes vont suivre des cours pour une bonne prise en charge des dermatoses. Ces affections de la peau sont très répandues et les structures de santé de l’intérieur du pays ne disposent pas de personnels spécialisés en dermatologie, tous les spécialistes sont à Nouakchott. D’où l’importance des sessions de formations qu’offre la fondation en partenariat avec le ministère de la santé (Programme National de prise en charge des dermatoses) et la fondation Pierre Fabre et la société mauritanienne de dermatologie. Il s’agit de former des agents en télé-dermatologie pour une bonne prise en charge des malades de l’intérieur du pays. Le premier jour, le Pr. Ball Mamadou, agrégé en dermatologie et président de la Fondation mauritanienne de dermatologie, professeur à la faculté de médecine de l’université de Nouakchott, a dispensé un cours sur les infections bactériennes. Il intervient après une séance de consultations des patients indigents que la Fondation prend gratuitement en charge.

Selon Pr. Mariem Kébé, enseignante à la faculté de médecine de l’université de Nouakchott, secrétaire générale de la société mauritanienne de dermatologie et coordinatrice du Programme National de prise en charge des dermatoses, les efforts du projet de télédermatologie ont permis de prendre en charge plus de 12 mille personnes. Des efforts appelés à se poursuivre pour former et doter toutes les structures de santé de l’intérieur du pays d’agents ayant des compétences dans la prise en charge des dermatoses.

Rencontré à la Fondation, un des participants à la présente formation, Dr Aboubécrine El Moktar, médecin chef de F’Derik, indique que cette formation est très utile parce qu’elle offre des outils au personnel de santé leur permettant de prendre en charge les dermatoses qu’ils ne maîtrisent ou ne connaissent pas, obligés qu’ils sont de les transférer à Nouakchott ; il exprime le souhait de voir ce projet multiplier ce genre de formations, d’y inclure les infirmiers-majors et les chefs de poste en vue d’améliorer la prise en charge des dermatoses. La Mauritanie ne compte que 20 dermatologues dont un à Nouadhibou.

Signalons que le projet Télédermatologie dont les cours sont introduits à la faculté de médecine de Nouakchott est une collaboration entre la société mauritanienne de dermatologie, le ministère de la santé et la Fondation Pierre Fabre.