Le Maroc et la Mauritanie signent un protocole d’accord pour développer leur partenariat dans les secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables

Communiqué de presse conjoint

M. Mohamed Ould Khaled, Ministre de l’Énergie et du Pétrole de la Mauritanie et Madame Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable du Maroc, ont signé, le jeudi 23 janvier 2025, au siège du Ministère à Rabat, un protocole d’accord visant à renforcer le partenariat dans les secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables entre les deux pays.

La visite de travail du Ministre mauritanien de l’Énergie et du Pétrole au Maroc, s’inscrit dans une dynamique de concertation et de coordination continue entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, avec pour objectif de renforcer les relations bilatérales et de les développer conformément aux aspirations des deux nations. Cette visite concrétise également les orientations de Son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ROI du Maroc.

Cet accord constitue une étape clé dans l’accélération de la coopération entre le Maroc et la Mauritanie dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables. Il prévoit la mise en œuvre de projets destinés à électrifier les zones rurales, à promouvoir des initiatives en faveur des énergies propres, ainsi qu’à harmoniser les normes électriques entre les deux pays. Le Protocole d’Accord inclut également l’échange d’expertises, de technologies et de meilleures pratiques dans la gestion des réseaux et la sécurité énergétique, tout en renforçant les compétences humaines à travers des programmes de formation conjoints.

En outre, cette coopération vise à contribuer à la sécurité énergétique, à diversifier les sources d’approvisionnement et à étudier la mise en place d’un projet d’interconnexion électrique permettant de stabiliser les réseaux et d’améliorer l’approvisionnement en électricité.

Les discussions entre les deux Ministres ont également porté sur des projets stratégiques majeurs, tels que le gazoduc reliant le Maroc au Nigéria, ainsi que sur des initiatives dans les énergies nouvelles, notamment l’hydrogène vert.

Les deux parties ont souligné que les relations entre le Maroc et la Mauritanie reposent sur une vision commune orientée vers le développement durable, traduisant ainsi leur volonté de renforcer la position de l’Afrique en tant que continent doté d’un potentiel exceptionnel pour la croissance et la prospérité.

Cette rencontre a réuni, du côté mauritanien, M. Kharembaly Lahbib, Chargé de mission et Responsable du Secteur de l’Hydrogène, M. Ahmed Vall Mohameden, Conseiller du Ministre Chargé de la coopération et de la communication ainsi que M. Mohamed Mokhtar Ahmed Mouloud, Directeur Général de l’Electricité et des Energies Renouvelables.

Du côté marocain, étaient présents le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable(ONEE), le Président Directeur Général de l’Agence Marocaine pour l’Energie Durable(MASEN), le Secrétaire Général du Département de la Transition Energétique et le Secrétaire Général du Département du Développement Durable.