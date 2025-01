Aux oubliettes, le mot de passe !

Nous sommes malades de nos intellectuels qui se passent jalousement le même mot issu des pouvoirs successifs sur notre pays. Ils ont servi le conseil et l'encadrement, fixé les objectifs, maintenu les pouvoirs, les ont endoctrinés et pris en otage. Ils ont dirigé les pillages « rangés » des ressources. Ils sont les premiers inspirateurs de cette situation de mal gouvernance… Tel semble être le diagnostic à afficher dès qu'on se pose la question qui taraude notre esprit de la situation rétrograde, sinon stagnante, de notre pays. Pourtant, des pays de moindre importance, sans ressources ou presque, sont jugés bien en avance par rapport à nous. Mortelles maladies qui gangrènent nos structures, se développent et se propagent indéfiniment, empêchant notre développement, sans laisser entrevoir le moindre espoir, même incertain.

Tout est tué à la naissance, si ce n'est avant. Toutes les ambitions. Ils se palabrent à ne permettre que ce qui est connu, le reste est un risque indésirable. Oubliant que l'heure est au changement, sans plus attendre, « ne donnons pas la chance aux autres », confient-ils, « d'être parmi nous et ne nous donnons pas l'envie, non plus, de les connaître. Ainsi, nous évoluerons sûrement, en préservant notre destin commun, celui de ravager tout sur notre passage, à notre manière qui a toujours réussi. On ne se rassasiera jamais. D'autres ressources naturelles verront le jour, pour notre progéniture à qui nous donnerons le secret de ne jamais élargir le cercle aux autres. »

Ainsi, un pays aura existé et vécu, sans laisser circuler hors du même cercle le mot de passe. Un cercle composé de ceux qui profitent du partage, pour une raison ou une autre. La Mauritanie mérite mieux, tous ses fils doivent la servir, à l'entame de cette nouvelle ère prometteuse. À un moment où les calculs politiques exclusifs ne peuvent plus être à l'ordre du jour. Combattre la gabegie, la corruption, tous les maux qui empêchent le développement, est le devoir crucial du moment. Allons-y sans tarder !

Dy ould Hasni ould Moulaye