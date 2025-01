 Ghazouani lance le Programme d’Urgence pour le Développement de la ville de Nouakchott

L’agglomération de Nouakchott devrait arborer un nouveau visage au cours des prochaines années, si le chantier de modernisation des différents services est mené à bien.

En effet, le chef de l’Etat, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a officiellement lancé le Programme d’Urgence pour le Développement de la ville de Nouakchott, lundi, au cours d’une cérémonie organisée dans la commune de Riad.

La mise en œuvre de ce programme vient concrétiser les engagements du candidat Ghazouani, à l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle de juin 2024 intitulés «mon ambition pour la patrie » et « vise à répondre aux besoins les plus urgents des populations ». Ce programme « comporte huit (8) volets et mobilise un budget total de 5,1 milliards d’UM dont 866 millions de MRU pour la construction de nouveaux établissements d’enseignement, la réhabilitation et l’élargissement d’autres, en plus de l’amélioration du milieu scolaire.Le volet santé est doté d’une enveloppe de 941 millions de MRU. Il vise à améliorer les conditions d’accès à des services de qualité au plus près des citoyens dans les différentes communes de Nouakchott , à travers la construction et l’équipement de nouveaux centres de santé, la réhabilitation de ceux existants et la transformation de tous les points de santé en centres de santé.

Le volet accès à l’eau potable et au service d’assainissement sera doté d’une enveloppe de 764 millions de MRU, destinée à l’amélioration de la situation et de l’approvisionnement en eau potable dans les différentes communes, et l’appui aux infrastructures d’évacuation des eaux de pluies.

Le volet accès à l’électricité et à l’éclairage public, doté d’une enveloppe de 526 millions de MRU, vise à améliorer les conditions d’accès à l’électricité dans les différentes communes.

Le volet réseau routier et désenclavement bénéficie d’une enveloppe de 1,68 milliard de MRU, destiné à améliorer la fluidité du trafic à Nouakchott, à travers l’intégration des quartiers populaires, en construisant de nouvelles routes bitumées réparties entre les communes , d’une longueur de 68 kilomètres, une route de contournement autour de la ville, d’une longueur de 50 kilomètres, en plus de l’élargissement et du renforcement de la route de l’aéroport.Un volet jeunesse et sports, auquel sera consacré une enveloppe de 210 millions de MRU, vise la promotion des activités de jeunesse et lerenforcement des équipements sportifs.

Le volet environnement et développement durable, doté d’une enveloppe de 56 millions de MRU, pour réconcilier la ville de Nouakchott avec l’environnement, grâce à la création de parcs attractifs et d’espaces écologiques sur les ruines de marais d’eaux stagnantes, la création de nouveaux espaces verts et la réalisation de repaires symboliques à des endroits stratégiques.

Le volet participation associative vise à transformer l’agglomération de Nouakchott, en un espace actif, à travers des activités culturelles et recréatives », selon la fiche de présentation

du projet.