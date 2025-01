La FS et OPTIC du Sénégal signent un mémorandum d’entente

À l’occasion de la visite du premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko en Mauritanie, ce 13 janvier 2025, les Présidents de la Fédération des Services et l’organisation des professionnels des TICs du Sénégal, respectivement Mohamed Waled et Antoine Ngom ont signé un mémorandum d’entente.

Les deux parties se proposent, à travers ce mémorandum, d'instaurer et de développer une coopération mutuellement avantageuse en vue de remplir de manière satisfaisante leurs missions au profit des opérateurs économiques et des populations des deux pays. Elles ambitionnent de promouvoir et de développer le secteur privé du numérique dans leur pays respectif, elles vont œuvrer pour le renforcement de la coopération entre les deux organisations mais aussi entre la Mauritanie et le Sénégal, deux pays voisins frères et amis.

Ce mémorandum d’entente touche les domaines suivants :

a) La Promotion conjointe d'événements et d'activités phares du secteur du numérique des deux pays suivant une feuille de route établie de commun accord ;

b) L’organisation de forums et de rencontres B2B entre les secteurs privés du numérique et entre ces secteurs privés et les autres secteurs ou domaines d'activités en quête de digitalisation ;

c) La mise en place d’un cadre d'échange afin d'harmoniser nos positions dans le dialogue Public-Privé sur les grandes questions liées au développement du numérique (Capital humain, financement, R&D etc.).

La cérémonie de signature du protocole d’entente qui s’est tenue au siège du patronat mauritanien s’est déroulées en présence du ministre mauritanien de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’administration, du président de l’Union Nationale du patronat mauritanien et du président du Conseil National du Patronat sénégalais.