Visite du premier Ministre sénégalais à Nouakchott : la deuxième phase de GTA au menu

La deuxième phase du projet gazier offshore transfrontalier, Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), devrait être le sujet dominant de la visite d’amitié et de travail de 72 heures, que le premier Ministre sénégalais, Ousmane Sonko, effectue à Nouakchott, à partir de dimanche.

Au cours de cette visite, les responsables mauritaniens et sénégalais, vont examiner les perspectives de réalisation « de la deuxième phase du développement du champ gazier transfrontalier offshore, Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), par les partenaires, constituant le consortium BP et Kosmos Energy, qui fait actuellement l’objet de négociations».

La première phase de ce projet a enregistré plusieurs retards, imputables à divers facteurs, entraînant des surcoûts contestés par les 2 pays.

L’achèvement de la première phase de GTA est un événement qualifié « d’étape importante, marquant l’aboutissement d’un partenariat destiné à jouer un rôle dans l’industrie énergétique sous régionale », par un communiqué officiel conjoint.

Mais au-delà de cette convergence, « les parties prenantes doivent faire face et surmonter plusieurs défis, pour lancer rapidement la deuxième phase du projet commun et maximiser les revenus », estiment les observateurs.

Les prévisions de production de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) du site de GTA sont estimées à 2,5 millions de tonne/an, pour la première phase et 10 millions tonnes/ an, en perspective de la deuxième phase.