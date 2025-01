La Mauritanie intègre le club des bénéficiaires du plan Mattei pour l’Afrique promu par le gouvernement Italien

La Première ministre italienne, Mme Giorgia Meloni, a annoncé l’entrée de la Mauritanie, aux côtés de quatre autres États, dans le “club” des bénéficiaires du plan Mattei pour l’Afrique, promu par le gouvernement italien pour l’année 2025. Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée par le Conseil national de l’Ordre des journalistes et l’Association de la presse parlementaire. Les autres pays nouvellement intégrés à ce plan sont l’Angola, le Ghana, la Tanzanie et le Sénégal. « Je suis fière que le plan Mattei suscite une attention et un consensus de plus en plus grands. Il n’est pas seulement dans l’intérêt italien d’avoir une approche différente du continent africain », a déclaré Mme Meloni, soulignant que les deux grands défis de 2025 seront « d’internationaliser et d’européaniser » cette initiative, qu’elle considère comme « clé pour une coopération différente ». Le plan Mattei, lancé il y a un an lors du Sommet Italie-Afrique à Rome, vise à soutenir le développement des pays africains en alliant coopération internationale et engagement accru du secteur privé. Jusqu’à présent, 21 projets ont été initiés dans neuf pays pilotes : Algérie, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Kenya, Maroc, Mozambique, République du Congo et Tunisie. À ces initiatives s’ajoutent quatre projets régionaux ou transnationaux : la cartographie des infrastructures de production renouvelables en Égypte, Algérie et Tunisie ; le renforcement des écosystèmes locaux d’intelligence artificielle ; le développement du corridor de Lobito (reliant l’Angola, la RDC et la Zambie) ; et la formation artistique et musicale. Lors de cette conférence de presse, Mme Meloni a répondu à des questions sur les perspectives du plan Mattei pour 2025, insistant sur la nécessité d’élargir son champ d’action. « Notre stratégie pour l’Afrique s’est jusqu’ici distinguée par son caractère concret et sa crédibilité : dans les neuf pays pilotes du plan Mattei, tous les projets ont déjà été lancés », a-t-elle précisé. Avec l’intégration de la Mauritanie et des nouveaux bénéficiaires, le plan Mattei continue de s’affirmer comme une initiative stratégique pour une coopération renforcée entre l’Italie et le continent africain.

