Monsieur le Ministre des Pêches

Je me permets de vous écrire aujourd'hui pour attirer votre attention sur une situation particulièrement préoccupante qui menace nos ressources halieutiques. Il semblerait qu'un certain nombre de bateaux de pêche turcs, spécifiquement des senneurs spécialisés dans le petit pélagique, aient été observés dans la zone de reproduction du poisson du Banc d'Arguin, une zone qui est pourtant classée comme interdite à la pêche.

Ces navires, dont les activités sont visiblement concentrées sur des zones où la pêche est strictement prohibée, posent un grave problème pour la préservation de nos stocks de poissons, déjà fragilisés par des pratiques de pêche non durables. Ce genre de situation, s’il est avéré, constitue un flagrant délit et ne peut être toléré. Le pillage de nos côtes par des bateaux étrangers est un acte intolérable et met en péril l'avenir de nos ressources maritimes.

Aussi, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de diligenter une enquête urgente afin de clarifier ces faits et de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les fautifs. Il est impératif de protéger nos zones sensibles et de garantir que ceux qui enfreignent les règles soient tenus responsables de leurs actes.

Le respect des zones de reproduction et des réglementations de pêche est essentiel pour assurer la durabilité de notre secteur halieutique, qui constitue non seulement une richesse économique mais aussi un patrimoine naturel irremplaçable. Il est donc de votre responsabilité, Monsieur le Ministre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger nos potentialités halieutiques et garantir que ces abus cessent.

Dans l'attente de votre réponse et de la mise en œuvre des actions appropriées, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations distinguées.

Abidine sidaty

ADG frigo STPH Nouakchott