Voici le point sur les missions ministérielles de planification participative au développement (primature)

Le gouvernement conduit des missions ministérielles « de planification participative au développement » dans les régions depuis quelques jours. Ce travail se déroule sur le terrain « dans une ambiance positive de discussions ouvertes », annonce un communiqué de la primature livrant un bilan partiel de l’opération, publié jeudi en fin d’après-midi.

Les rencontres organisées dans le cadre de différentes missions, sous forme de forums, ont permis aux différents acteurs impliqués et aux populations « d’exposer les requêtes et priorités de développement, reflétant le grand intérêt des citoyens et des élus, ainsi que la disponibilité des autorités administratives », signale le document de

la primature. Ces missions ministérielles de planification participative pour le développement « ont achevé leurs travaux dans six (6) wilayas : Brakna, Tagant, Guidimagha, Tiris Zemmour et Inchiri.

Dans le même ordre d’idées « la mission pour la wilaya du Tagant a déjà présenté son rapport, et les autres devraient soumettre le même document, jeudi ou vendredi.

La mission pour la wilaya du Gorgol est arrivée sur place mercredi soir. Elle a entamé ses contacts par une rencontre avec les autorités administratives.

Jeudi matin, des missions ont quitté Nouakchott à destination des wilayas du Hodh Chargui, du Hodh El Gharbi et du Trarza », peut-on lire dans le communiqué.