Le nouveau projet de loi que le gouvernement a annoncé « constitue une grave atteinte à la démocratie », déclare M. Bâ Mamadou Bocar, président de l’Alliance pour la justice et la démocratie, Mouvement pour la refondation (AJD/MR) au cours d’une conférence de presse, tenue le mardi 31 décembre 2024 au siège central de son parti, à la cité plage. M. Ba réagissait à la décision du gouvernement de « corser les conditions de création et de fonctionnement de partis politiques.» En effet, pour l’AJD/MR, le nouveau projet de loi vient, comme la loi sur les symboles de l’Etat, « restreindre le champ des libertés dans le pays ». Du coup, son parti dénonce et s’oppose à cette initiative des autorités mauritaniennes qui, il n’en doute pas, va passer comme une lettre à l’Assemblée Nationale.

Abordant le deuxième point de l’ordre du jour de la conférence de presse, le président de l’AJD a fait le compte rendu d’une mission envoyée à Aéré M’Bar, Senoboussobe et Aéré Golléré, département de Bababé. Un litige oppose Moussa M’Baye, propriétaire traditionnel et Ahmed Seyid., exploitant ; ils ont failli en venir aux mains si la gendarmerie n’était pas intervenue pour les arrêter. Le Hakem a ordonné la suspension des travaux champêtres. L’affaire a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Le président de l’AJD a dénoncé l’attitude du Hakem de Bababé qui a encouragé l’exploitant Seyid, ce qui a ravivé la tension alors que les agriculteurs démarraient la campagne de décrue (Walo). Après avoir écouté les parties, la mission a condamné l’attitude de l’autorité qui, au lieu de faciliter la cohabitation entre les propriétaires de la terre et certains de leurs voisins qui venaient l’exploiter, avec l’autorisation des premiers, risque de l’exacerber. Selon le président de l’AJD, des tentatives de compromis ont été menées sur le terrain par certaines bonnes volontés et les parents de Ould Seyid sont allés présenter des excuses à la famille M’Baye. En attendant, les deux protagonistes sont entre les mains des autorités.

Pour rappel, cette dépossession par les exploitants non propriétaires sévit dans toute la vallée depuis les douloureux évènements de 1989. Le président de l’AJD/MR a condamné l’attitude de certaines autorités administratives qui continuent à encourager la « confiscation des terres des propriétaires par d’autres communautés ». Un comportement qui ne favorise pas le renforcement de l’unité nationale et la cohésion sociale dont ne cesse de parler et défendre le président de la République et son parti INSAF.