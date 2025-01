Ouverture du premier puits du Projet GTA

Le premier puits du projet gazier transfrontalier « Grand –Tortue/Ahmeyim » commun à la Mauritanie et au Sénégal, a été ouvert avec succès, annonce un communiqué signé des gouvernements, de la

Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM) et de PETROSEN, publié mardi soir.

« Cette étape importante, marque un grand pas dans l’aboutissement du projet GTA et consolide le partenariat exemplaire existant entre la Mauritanie et le Sénégal, désormais destiné à jouer un rôle dans

l’industrie énergétique régionale » explique le document.Le projet GTA est développé à travers un partenariat impliquant la SMH, PETROSEN, BP et Kosmos Energy.

Ce site transfrontalier maritime, entre la Mauritanie et le Sénégal« représente une des plus grandes découvertes gazières en eaux profondes de la région, porté par une coopération exemplaire entre les 2 nations et témoigne de l’engagement à exploiter de manière durable, les ressources naturelles au bénéfice des populations et des économies des deux pays ».

En fait, l’ouverture officielle du premier puits de GTA représente « le couronnement des opérations techniques et ouvre la voie au démarrage de la commercialisation du gaz prévu très prochainement »

ajoute le communiqué. Birame Souley Diop, ministre de l’énergie, du pétrole et des mines du Sénégal, estime que l’ouverture du premier puits de gaz de GTA « est

une étape historique pour le Sénégal. Elle traduit notre vision commune avec la Mauritanie, de faire du projet GTA un modèle de collaboration énergétique réussi ».

Mohamed ould Khaled, ministre mauritanien de l’énergie et du pétrole, salue « un partenariat exemplaire avec le Sénégal, qui démontre la capacité de nos pays à atteindre ensemble, des objectifs ambitieux et

durables. L’avenir énergétique de notre région s’annonce prometteur ». Avec un investissement de plusieurs milliards de dollars, le projet GTA devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) par an.