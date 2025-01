Sebkha: Coup d’envoi d’une campagne de nettoyage à la mairie

Le maire de Sebkha M. Bâ Ismaila a présidé, ce mardi matin, une cérémonie de lancement d’une campagne de sensibilisation et d’assainissement de sa commune. Une grande animation était organisée près de l’hôtel de ville où les ONG locales sont venues réceptionner le matériel de nettoyage : brouettes, pelles, râteaux…

Expliquant l’importance de cette campagne, le maire de la commune de Sebkha, accompagné du Hakem de la Moughataa et du vice-président du conseil régional de Nouakchott, M. Idoumou Abeidallah, a indiqué qu’elle entre dans le cadre d’une série d’inaugurations qu’effectue dans les régions, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazwani. « Nous accompagnons ces manifestations pour lui apporter notre soutien et lui témoigner notre satisfaction pour les projets structurants en cours d’exécution dans notre commune ». L’édile rappelle que dans le cadre du projet de modernisation de Nouakchott, Sebkha va bénéficier de la réfection de sa maison des jeunes, la construction de son stade, de l’éclairage public mais aussi des rues bitumées pour désenclaver des quartiers de la commune.

Après le coup d’envoi officiel, des lots de matériel ont été remis aux associations qui procéderont d’abord au ramassage des ordures dans les différents quartiers. Des camions ont été disponibilisés pour ramasser les poubelles rassemblés dans les différents sites identifiés. Le maire et le vice-président du conseil régional ont procédé à la visite les sites de collectes pour se rendre compte du démarrage effectif de la campagne et encourager les OSC et toutes les bonnes volontés. Les opérations de ramassage des ordures se dérouleront pendant quatre jours.

Signalons que la mairie de Sebkha organise régulièrement des campagnes de sensibilisation et de nettoyage. Le grand marché où règne un désordre indescriptible est de temps en temps nettoyé. L’objectif, justifie le maire, est de faire de Sebkha une commune modèle, en matière de propreté et d’assainissement en impliquant les citoyens et les organisations de la société civile partenaires mais également avec l’appui des autorités. Il faut noter un grand engouement des populations à ces opérations de nettoyage et d’assainissement de leur commune.