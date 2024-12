Symposium  sur  la vie du migrant sénégalais en Mauritanie : Regards croisés sur les conditions de séjour, de travail et les opportunités d’emploi

C'est sous le thème : « la vie du migrant sénégalais en Mauritanie : Regards croisés sur les conditions de séjour, de travail et les opportunités d’emploi » que s'est déroulé, dimanche 29 décembre, un symposium organisé par la communauté sénégalaise en Mauritanie sous l'égide d'un comité d'initiative, dans un hôtel nouakchottois. Ce symposium vise à échanger sur différentes thématiques, sensibiliser et orienter les sénégalais sur leurs droits et devoirs pour vivre en harmonie en Mauritanie. Et leur permettre une amélioration substantielle de leur quotidien dans ce pays.

Différents corps de métiers et de personnalités indépendantes ont pris part à cette première édition qui braque les projecteurs sur la situation du migrant. Occasion a été mise à profit par les différents panélistes pour saluer les bonnes relations entre les deux pays et le climat fraternel non sans rappeler les différentes facilités offertes pour permettre la tenue de cette rencontre. Invite a été faite aux migrants à se prendre en charge. Le coordinateur de l'Initiative, Dr Cheikh Tidjane Thiongane a invité ses compatriotes à l’introspection, à resserrer les rangs et à apprendre à se prendre en charge. Dr Thiongane s’est dit heureux d ‘avoir la Mauritanie comme deuxième partie après avoir participé à la formation de plusieurs cadres du secteur de la santé. Lui succédant, Mme Yacine Dibo s’est appesantie sur les difficultés d’accès à la carte de séjour avant d’inviter les autorités de son pays à épauler la communauté sénégalaise dans la mise sur pied de mutuelles féminines et à mieux aider le migrant à préparer son retour.

De son coté Ibou Badiane, membre de l’Initiative, a remercié les autorités mauritaniennes pour avoir autorisé cette rencontre avant d’appeler à la tenue de concertations entre la Mauritanie et le Sénégal sur les problèmes posés. Il demandera un assouplissement sur les conditions d’obtention de la carte de séjour, une réglementation du secteur des transports avant d’abonder sur les esquisses de solutions. Il a souligné que ‘’ce symposium s’inscrit dans l’optique de normaliser la communauté sénégalaise et de discuter des questions liées à l’emploi, à l’investissement au pays, au développement des relations entre les membres de la communauté » .

En outre, Badiane a exhorté la communauté sénégalaise à ‘’s’engager en faveur d’un changement social et comportemental, notamment en ce qui concerne le renforcement de capacités des filles et des jeunes sans qualification professionnelle’’.

Quant au premier secrétaire de l’Ambassade du Sénégal à Nouakchott, Adjudant de la gendarmerie Pape Amadou Diop, il a dans son intervention salué l’engagement des deux chefs d’Etat dans le renforcement des relations pour une meilleure cohabitation. Pour sa part, Amadou M’Bow, président de l’Association Mauritanienne pour la Citoyenneté et le Développement (AMCD) a incité les migrants à « être les principaux leaders de leurs propres droits indiquant que les associations doivent les accompagner et non se substituer à eux. » Qualifiant la démarche du comité d’initiative de la communauté sénégalaise de ‘novatrice’’, M’Bow a demandé la suppression de la carte de séjour pour les subsahariens invitant les Etats à ne pas tomber dans le piège de l’Union Européenne

Plusieurs recommandations ont été formulées pour permettre aux migrants d'être en situation régulière, de s'épanouir et de se projeter sur un retour au bercail. Les différents intervenants ont sollicité la création d'une école sénégalaise et d'une maison des sénégalais en Mauritanie et l'envoi d'une mission technique du ministère de l'intérieur auprès de l'ambassade du Sénégal en Mauritanie pour l'établissement ou le renouvellement des pièces d'identité.