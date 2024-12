Dar El Barka : Le CSA et Kinross Tasiast lancent le projet d’appui aux victimes des inondations

Dar El Barka : Le Commissariat à la sécurité alimentaire et Kinross Tasiast ont lancé ce vendredi 20 décembre 2024, le projet d’appui aux victimes des inondations de septembre-octobre dernier dans les wilayas du sud (Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimakha). La cérémonie de lancement a été présidée par le Wali du Brakna, M. Mohamed Ould Saleck dans un site de relogement situé entre les villages de Rabi’a (Brakna) et Louggat (Trarza). Ce projet CSA/Kinross profite à 2500 familles dans les diverses wilayas éprouvées. Chaque famille a reçu un kit alimentaire composé de riz, d’huile, de sucre, de pâtes (macaroni) et de lait en plus de couvertures.

Prenant la parole à cette occasion, la Maire de la commune de Dar El Barka, M Abeid Ould Mohamed El Abd a vivement remercié le CSA et Kinsross pour cette aide qui ne manquera pas d’alléger les souffrances des populations victimes des inondations. Il a également loué les efforts des pouvoirs publics à leur tête, Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Lui succédant, le Représentant de Kinross Tasiast, M. Baba Ould Salihi, il a indiqué que ce geste de solidarité en direction des sinistrés est une contribution aux efforts entrepris par le gouvernement dans ce sens. Même son de cloche chez le Commissaire à la sécurité alimentaire qui a en outre assuré de la disponibilité de son institution à accompagner et soutenir les populations en diificulté.

Notons que la cérémonie s’est déroulée en présence des autorités militaires et sécuritaires de la Région.

--------------------------Boghé : Recrudescence des cas de vols et de violences dans le quartier de « Moussafrines »

Les habitants du quartier de Moussafrines de Boghé ont rencontré le Hakem pour lui poser le problème de la recrudescence des cas de vols et violences. Selon leur porte-parole, M. Abderrahmane Ould Beïbou, on a enregistré 20 cas environ dont la plupart se sont déroulés à des heures non-tardives de la nuit (après le crépuscule). Cette situation d’insécurité interpelle les forces de sécurité qui doivent prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour mettre un terme à cette situation qui trouble la quiétude des paisibles citoyens. «Cette responsabilité incombe à l’Etat qui est le seul garant de la sécurité publique », lance Ould Beïbou.

Le Hakem a demandé aux plaignants d’informer le Commissaire de police pour qu’il prenne les dispositions qui s’imposent. Il nous a confié qu’il n’a pas été mis au courant du climat d’insécurité qui règne dans ce quartier.

Brahim O. Ely Salem