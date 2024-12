CNC: Fin de la mission humanitaire du Centre du Roi Selmane

Le Centre d’aide humanitaire du Roi Selmane d’Arabie Saoudite a achevé, le 18 décembre, une mission médicale au centre national de cardiologie (CNC) de Nouakchott.

Composée de cardiologues, cette équipe a réalisé 30 interventions de chirurgie pédiatrique et de cathétérisme cardiaque sur des enfants indigents, répertoriés dans la banque de données du CNC. Il s’agit d’un immense geste humanitaire pour des pères et mères de familles dont les moyens ne permettaient pas de faire face aux coûts onéreux des opérations chirurgicales que devraient subir leurs progénitures. Ces parents n’ont pas manqué de louer le geste du Centre Roi Selmane et de remercier le centre qui a permis de sauver leurs enfants.

Le Centre national de cardiologie (CNC) et le Centre d’aide humanitaire et de secours islamique du Roi Selman sont liés par un partenariat depuis plusieurs années, un partenariat qui permet de procéder à de nombreuses interventions sur les patients mauritaniens, lors des missions que cette grande organisation humanitaire effectue périodiquement en Mauritanie, mais également de renforcer les capacités du personnel du Centre, a indiqué le Pr. Ahmed Eba El Welaty, Dg du CNC.

Signalons que le ministre de la santé a rendu visite à la mission saoudienne au CNC. Il a salué et encouragé les équipes saoudiennes et mauritaniennes pour l’important travail accompli au profit des enfants indigents, il a exprimé le souhait de voir se multiplier ce genre de missions pour non seulement soulager les patients mauritaniens mais aussi pour renforcer les capacités du personnel du CNC.