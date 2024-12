La BADEA dévoile un plan de 18,375 milliards de dollars pour accélérer le développement de l’Afrique

Riyad, 19 décembre 2024. Sous la présidence de Son Excellence Dr Fahd Aldossary, le Conseil d’administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a approuvé le 9ᵉ plan quinquennal (2025-2029), doté d’un budget considérable de 18,375 milliards USD. Cette augmentation significative de 120 % par rapport au précédent plan quinquennal souligne l’engagement indéfectible de la BADEA à promouvoir le développement économique à travers l’Afrique. Ce plan ambitieux s’inscrit parfaitement dans la stratégie 2030 de la BADEA et sera mis en œuvre à travers ses piliers intégrés :

• Investissement dans les infrastructures pour l’inclusion, l’industrialisation et l’innovation.

• Développement des chaînes de values agricoles pour l’autonomisation.

• Développement des PME et de l’entrepreneuriat.

• Stimuler le commerce et le développement du secteur privé pour la croissance et la création d’emplois.

Le 9ᵉ plan quinquennal renforce également le rôle crucial de la BADEA au sein du Groupe de Coordination Arabe, qui s’est récemment engagé à fournir collectivement 50 milliards USD de financement pour soutenir les pays africains. Cet engagement illustre le partenariat solide du monde arabe avec l’Afrique et sa volonté de promouvoir une prospérité partagée.

Son Excellence Dr Fahd Aldossary, Président du Conseil d’administration de la BADEA, a déclaré : « Cet 9ᵉ plan quinquennal ambitieux marque une étape importante dans le parcours de la BADEA en faveur du développement de l’Afrique. L’augmentation substantielle du financement reflète notre engagement indéfectible envers notre mission et notre confiance dans le potentiel de l’Afrique. En concentrant nos efforts sur des domaines clés tels que les infrastructures, l’agriculture, le développement du secteur privé et des PME, nous visons à avoir un impact durable et à contribuer à un avenir plus prospère et durable pour le continent africain. »

Son Excellence Dr Sidi Ould Tah, Président de la BADEA, a affirmé : « L’approbation de notre 9ᵉ plan quinquennal avec un budget record de 18,375 milliards USD représente une étape décisive dans la mission de la BADEA pour autonomiser l’Afrique. Ce plan ambitieux, guidé par notre stratégie 2030 et renforcé par notre partenariat solide au sein du Groupe de Coordination Arabe, contribuera de manière significative à la transformation économique de l’Afrique et à la prospérité partagée. »

À propos de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA

La BADEA est une institution financière multilatérale de développement détenue par 18 États souverains membres de la Ligue des États arabes. Opérationnelle depuis mars 1975, elle fournit des financements et une assistance technique pour le développement économique exclusivement en Afrique subsaharienne. La BADEA œuvre pour faciliter et catalyser l’afflux de capitaux arabes et autres investissements externes en Afrique. Depuis 2015, la Banque a également élargi son champ d’action au financement du commerce et du secteur privé. La Banque a été créée dans le but de renforcer la coopération économique, financière et technique entre les régions arabe et africaine, et d’incarner la solidarité arabo-africaine sur des bases d’égalité et d’amitié. Elle reste l’une des rares banques multilatérales de développement dont le mandat est de servir des pays non actionnaires.