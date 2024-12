Festival des villes minières de Zouerate : «Culture minière, réalité et ambitions»

La ville de Zouerate a abrité ce vendredi 20 décembre 2024, l’ouverture de la première édition du Festival des villes minières. Cette édition, sous le thème : «Culture minière, réalité et ambitions», a pour objectif de préserver et de faire revivre le patrimoine minier, de faire connaître les villes minières mauritaniennes et de mettre en exergue leur rôle dans l’indépendance nationale, les rôles joués par les sociétés minières nationales dans les domaines économique, social et culturel, et leur impact sur la population locale.

Parrainé par la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), le Festival des villes minières a vu aussi la participation de nombreuses entreprises industrielles (Kinross Tasiast, MCM, …) qui ont exposé leurs produits à travers des pavillons dédiés aux entreprises et hommes d'affaires.

Ouvrant le lancement du Festival, le secrétaire général du ministère des mines et de l’industrie, Ahmed Salem ould Bouhade a expliqué que cette édition contribuera à diffuser la culture minière, à mettre en exergue l’importance des villes minières et leurs attraits touristiques et archéologiques, et à informer les citoyens sur la place centrale qu’occupent les richesses minières dans l’économie nationale et sur les diverses ressources minières de ces villes.

Pour sa part, le Directeur de la Communication et de l’Action Sociale de la Snim, Mahfoudh Ould Boubeni a expliqué que le soutien de la société à ce Festival s’inscrit dans le cadre de sa politique sociale, qui vise à soutenir les activités culturelles et de développement dans les zones où se trouvent ses opérations, et en raison de ses objectifs globaux et de son caractère culturel et de développement inclusif, passant en revue les interventions les plus importantes menées par la fondation Snim dans le couloir du chemin de fer.

De son côté, le président du Festival, Sidi Heiba ould Soule, a souligné l’importance de cette édition dans la revitalisation de la culture des villes minières basée sur la fraternité, le patriotisme, le professionnalisme et la promotion de l’unité nationale.

Après l’ouverture officielle du Festival, les participants ont fait le tour des pavillons de l’exposition des différents produits exposés. Cette exposition, qui met en évidence la nature du travail de ces entreprises, leur rôle dans l’économie nationale et les bénéfices qu’elles apportent à la population locale, englobe également des produits de l’artisanat traditionnel.

Durant ces trois jours, les habitants de Zouerate et de F’Dérik ont été témoins de soirées artistiques marquées par des prestations artistiques et folkloriques visant à mettre en valeur l'identité minière de la ville.

Comme il est un événement culturel et artistique de premier plan, le festival a réservé de nombreuses surprises au public. C’est ainsi que le comité d'encadrement du festival a décerné des prix aux lauréats de divers concours organisés pendant le festival dans les domaines du Saint Coran et de sa récitation, de la louange du Prophète, de la poésie en arabe et en hassaniya, en plus de Jeux traditionnels comme (sigue, krour) ; Course des motocyclistes, Pétanque et tir à la cible ….

Notons que la politique de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), engagée en faveur des populations du couloir du chemin de fer, est axée sur plusieurs volets : économique, social et culturel. Ce dernier volet profite actuellement au Festival des Villes minières concentrées dans le nord de la Mauritanie (Zouerate, Akjoujt, Nouadhibou, F’Dérik).

Le lancement de cette édition s’est déroulé en présence de Mohamed Mahmoud ould Sidi Ali, hakem de Zouerate, Saad ould Avlouat, maire de la Commune, du député Idoumou ould Haki, en plus des autorités administratives et sécuritaires.

Cheikh Taleb Bouya BOUDAHI,

envoyé spécial à Zouerate