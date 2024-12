Deuxième campagne de Cash Transfert pour les personnes en situation de handicap

La ministre de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, Mme Savia mint Ntahah, a supervisé jeudi, à Nouakchott, le lancement de la deuxième édition de la campagne de Cash Transfert monétaire en faveur de personnes souffrant d’handicap.

Cette opération au niveau de Nouakchott « va toucher 12.000 familles de personnes handicapées, avec un plafond financier de l’ordre de 928.000.000 d’ouguiyas en vue d’améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables. La campagne de mise en œuvre de la deuxième phase en faveur des familles accueillant une personne handicapée vise à permettre à toutes

les personnes handicapées en Mauritanie, sans aucune discrimination, de jouir de tous leurs droits et libertés fondamentales et de participer à tous les aspects de la vie sur la base du principe de l’égalité avec les autres », explique l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Rappelant le programme du président de la République, la ministre a indiqué que le quatrième levier de celui-ci, porte sur « l’inclusion sociale, qui nécessite de redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire, autonomiser les femmes, combattre la discrimination sous toutes ses formes et promouvoir les droits des personnes handicapées, à travers les orientations stratégiques du gouvernement ».