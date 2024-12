Signature d'une convention de don entre la Mauritanie et l'UE d'une valeur de 100 millions d'euros

Son Excellence le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid'Ahmed Ould Bouh, a signé jeudi à Nouakchott, avec M. Joseph Sekela, Commissaire aux Partenariats internationaux de l'Union européenne, une convention d'appui budgétaire destinée au financement du programme intitulé « Pour un partenariat global et solide avec la Mauritanie ».

Cette convention, d'une valeur de 100 millions d'euros, soit l'équivalent de 4,164 milliards d'ouguiyas nouvelles, constitue un don visant à soutenir le développement intégré, durable et inclusif tout en renforçant la cohésion sociale et la stabilité.

Dans son discours prononcé à cette occasion, Son Excellence le ministre de l'Économie et des Finances a souligné que l'Union européenne demeure l'un des principaux partenaires de développement de la Mauritanie. Il a également mis en exergue l’évolution constante de la coopération bilatérale, qui englobe non seulement le développement économique et le dialogue politique, mais également un accord commercial dans le domaine de la pêche. "En outre, l'Union européenne apporte un appui considérable dans des secteurs tels que la gouvernance, les finances publiques, la sécurité alimentaire, l’agriculture, la santé et l’état de droit, s'y ajoute d'autres mécanismes spécifiques pour soutenir la sécurité alimentaire, la société civile et la lutte contre les effets des changements climatiques" a-t-il noté.

Le ministre a précisé que cette convention, dédiée au développement intégré, durable et inclusif, ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité, met l’accent sur la croissance économique verte, l’élargissement de la couverture santé et la gestion proactive des défis liés à la migration.

À titre d’exemple, il a mentionné la révision du cadre des investissements dans le domaine des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, le développement du système national de formation technique et professionnelle, l’amélioration de la couverture sanitaire universelle et le renforcement des capacités des services compétents en matière de gestion des migrations et de protection des droits fondamentaux des réfugiés et des migrants.

Par ailleurs, il a affirmé que le fait que cette aide, première en son genre par son ampleur, soit acheminée directement via le budget de l’État témoigne de la confiance accordée aux mécanismes nationaux d'exécution, grâce aux réformes institutionnelles et structurelles introduites pour renforcer la transparence.

Pour sa part, le Commissaire européen aux Partenariats internationaux a déclaré que la présente convention dépasse la simple contribution financière. Elle reflète l’engagement de l’Union à tenir ses promesses rapidement et efficacement.

Il a ajouté que ce financement mettra l’accent sur le développement de l’hydrogène vert en tant que moteur de croissance économique et de création d’emplois, offrant ainsi de nouvelles opportunités à la Mauritanie et aux investisseurs européens. Il s’agira également d’élargir la couverture sanitaire universelle afin de garantir un meilleur accès à des soins de qualité pour tous, en particulier pour les femmes et les groupes les plus vulnérables, ainsi que de renforcer la gestion de la migration sous contrôle conformément aux engagements internationaux de la Mauritanie.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Formation professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers, du Secrétaire général du Ministère de l’Économie et des Finances, de l’Ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles, ainsi que, du côté de l’Union européenne, du Vice-Président du Cabinet du Commissaire, du Directeur général adjoint pour l’Afrique et de l’Ambassadeur de la délégation de l’Union européenne en Mauritanie.