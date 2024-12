Un cocktail explosif

Elle était jeune, dans la fleur de l’âge. Issue d’un milieu conservateur, étudiante en deuxième d’université, elle s’apprêtait à convoler en justes noces. Son malheur, en plus d’être issue d’une famille pauvre habitant dans un des quartiers les moins sécurisés de la capitale, est d’avoir croisé le chemin de trois jeunes voyous qui n’ont pas hésité à entrer chez elle par effraction pour abuser d’elle sans aucune pitié. Son père, immobilisé par la maladie, et sa mère absente ne pouvaient lui être d’aucun secours., Enivrés par l’alcool, les médicaments et toutes les substances psychotropes qui leur étaient passés dans les mains, les trois jeunes lascars étaient dans un autre univers. Ils ont perdu toute humanité. Rebuts d’une société dont ils vivent en marge, Ils n’en étaient pas à leur premier forfait. Et il ne sera sans doute pas le dernier. L’école que constituent nos prisons où ils ne se feront sans doute pas de vieux os ne servira qu’à les endurcir, comme tant d’autres avant eux. Au lieu d’offrir une possibilité pour les détenus d’apprendre un métier en prélude à une insertion dans la société, la prison est devenue une jungle où le plus fort écrase le plus faible. Du coup, on en sort plus cuirassé et les taulards, une fois dehors, sont encore plus dangereux. Si on y ajoute l’absence de perspectives, la pauvreté, les liens familiaux distendus et le laxisme de la justice, le cocktail devient explosif. Qu’Allah nous préserve !

Ahmed Ould Cheikh