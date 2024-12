Me Ebety réélu administrateur de la CIB

L'ancien Bâtonnier de L'Ordre des avocats de Mauritanie Me Brahim Ebety vient d'être réélu administrateur de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune dite CIB dont les travaux de son 38éme congrès se dèroulent actuellement au Fort - de -France - Martinique

Le Bâtonnier Brahim Ebety, actif à la CIB depuis le début des années 90 du siècle passé, a été élu pour la première fois administrateur en 2013 et fut régulièrement réélu au conseil d'administration de cette prestigieuse conférence créée en 1985 qui regroupe plus d'une soixantaine de barreaux issus de pays africains, du Maghreb arabe, de la France, de Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, de la Bulgarie, du Québec, du Liban, du Vietnam et de Madagascar et tient son congrès chaque année dans l'un des pays membre. Son prochain congrès celui de 2025 aura lieu à Lomé au Togo.