Nouakchott accueille la grande finale du Mauritania X-Car Championship 2024

Nouakchott a vibré ce samedi 30 novembre 2024 au rythme de la quatrième et dernière course du Mauritania X-Car Championship, un événement inédit qui a marqué un tournant décisif dans l’histoire du sport automobile mauritanien. Cette première édition du championnat, organisée par la Fédération Mauritanienne de Sports Motorisés (FMSM), a rassemblé plus de 19 jeunes pilotes talentueux, venus de tout le pays pour démontrer leurs compétences et leur passion pour la vitesse.

Un succès éclatant pour une première édition