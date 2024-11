Accord de coopération entre les communes du Sud et l’ISEMS

Les maires de la vallée du fleuve Sénégal et l’Initiative pour la Sauvegarde de l’Entente entre la Mauritanie et le Sénégal (ISEMS) ont décidé de se donner la main au profit des communautés.

C’est dans cette perspective que Bamba ould Dramane, maire de la commune de Rosso et président de l’Association Mauritanienne des Communes du Sud (AMCS) et Tislim Sedikh Fall, vice-présidente de l’Initiative pour la Sauvegarde de l’Entente entre la Mauritanie et le Sénégal (ISEMS), ont paraphé un accord de coopération et de partenariat au cours d’une cérémonie organisée vendredi, dans un hôtel de Nouakchott.

Le nouvel accord porte sur « la création de commissions chargées du suivi et du développement d’un partenariat au service des populations des communes du Sud dans différents domaines, ainsi que des échanges d’expériences, d’études de projets de développement, tout en travaillant à développer en synergie les programmes gouvernementaux ».

La vice-président de l’ISEMS a annoncé que la signature du document cadre « permettra, enfin de lancer les activités dans les meilleurs délais, afin d’apporter la contribution de l’AMCS et de l’ISEMS, aux efforts consentis par les communes et les communautés elles mêmes » dans le cadre du processus global de développement.

Elle a également engagé la section sénégalaise de l’ISEMS dans la même dynamique de partenariat, autour des intérêts des communautés de la vallée du fleuve Sénégal.