L’ONG SPANA-Mauritanie décorée de la Médaille de chevalier de l’Ordre National du Mérite: Une distinction méritée 

A l’occasion de la 64ème commémoration de l’Indépendance de la République Islamique de Mauritanie, le président de la République a décoré de la Médaille de chevalier de l’ordre national du mérite, M. Bebaha H’Meiditt, Directeur pays de l’ONG britannique The Society For The Protection Of Animals Abroad (SPANA).

SPANA, basée à Londres, et présente en Mauritanie depuis 2001, a pour objectifs : i) de fournir des soins vétérinaires gratuits aux animaux de trait; ii) la formation communautaire des propriétaires des animaux et iii) l’éducation environnementale et animale. Elle a été fondée en 1923. Elle est représentée dans 32 pays à travers le monde.

SPANA-Mauritanie, dirigée depuis sa création par M. Bebaha Hmeiditt, Économiste de formation, est à l’origine de plusieurs initiaves de développement en Mauritanie et constitue désormais l’un des acteurs du développement durable, du développement communautaire et local, de l’éducation environnementale et de la protection des animaux de trait en Mauritanie.

Les actions de SPANA-Mauritanie sont nombreuses. Elle est l’unique structure qui dispense des soins vétérinaires gratuits en Mauritanie. Dans le domaine de l’éducation environnementale et animale, on compte à son actif notamment :

- La participation active dans l’introduction de l’éducation environnementale dans les curricula du primaire à travers un lobbying mené depuis 2004 auprès des pouvoirs publics. Cet objectif a été atteint avec la signature d’un protocole d’accord entre le ministère de l’éducation et celui de l’environnement en 2022 dans le cadre du Programme National Pilote dit “écoles vertes”.

- Des centaines d’enseignants et inspecteurs de l’enseignement fondamental ont été formés par SPANA pour dispenser dans leurs écoles respectives les leçons de l’éducation environnementale et animale.

- Cette éducation environnementale est également dispensée directement par SPANA dans certaines écoles publiques et privées à Nouakchott, Rosso et Boghé et a bénéficié annuellement à plus de 2.000 élèves du primaire.

Les principaux partenaires actuels de SPANA signataires de conventions en cours sont :

- Le Ministère de l’éducation nationale et de la réforme du système éducatif ;

- Le ministère de l’environnement et du développement durable ;

- L’Ecole Vétérinaires Inter-Etats de Dakar ;

- L’Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET) de Rosso;

- L’Ecole Nationale de Formation et de Vulgarisation Agricole (ENFVA) de Kaédi

- Le Parc National d’Awleigatt.

SPANA, enfin, envisage d’intervenir au niveau du camp de M’Bera et se trouve actuellement en discussion avec notamment le HCR qui est l’administrateur du camp.

Rappelons que l’ONG SPANA a déjà été décorée par le passé, par le président de la République, de la médaille de chevalier de l’ordre national du mérite, 1er degré. Son nom a été donné également en 2022 à la rue où se situe son siège à El Mina (Nouakchott).