Communiqué final conjoint du Ministère de l'Économie et des Finances et le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES)

À l’issue de la visite en Mauritanie d’une délégation du Fonds arabe pour le développement économique et social, conduite par son directeur général et président du Conseil d’administration, M. Bader Mohamed AL Saad, le communiqué suivant a été adopté :

Dans le cadre du renforcement du partenariat exemplaire entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social, une délégation du Fonds, conduite par M. Bader Mohamed Al-Saad, a effectué une visite de travail en Mauritanie du 24 au 26 novembre 2024.

Cette visite a été marquée par une audience accordée par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ainsi qu'une rencontre avec Son Excellence le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diay. Lors de cette rencontre, et sur instruction du Président de la République, le Directeur général du FADES a été décoré de la Médaille de Commandos de l’Ordre national du Mérite.

Au cours de cette visite, Son Excellence le ministre de l’Économie et des Finances, M. Sid’ Ahmed Ould Bouh, a salué le soutien constant et généreux apporté par le Fonds arabe à la Mauritanie dans divers domaines. Il a exprimé, au nom du gouvernement et du peuple mauritaniens, sa profonde gratitude pour l’attention personnelle de M. Bader Mohamed AL Saad à l’égard des initiatives visant à promouvoir le développement économique et social de la Mauritanie, notamment à travers le financement de grands projets économiques et l’établissement des bases d’un développement durable, en particulier dans les secteurs vitaux.

La visite a été l’occasion d’intenses consultations sur les perspectives futures d’une coopération fructueuse et durable entre la Mauritanie et cette institution phare. Les autorités mauritaniennes ont réaffirmé leur volonté de renforcer et de consolider les relations bilatérales, qui remontent à plus de quatre décennies et ont largement contribué au développement socio-économique actuel du pays grâce aux investissements significatifs réalisés durant cette période.

Les discussions ont également porté sur l’implication souhaitée du Fonds dans le financement de projets stratégiques et de développement dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement, des infrastructures de transport, de l’agriculture et des mines, afin d’appuyer le programme du gouvernement visant à assurer un accès durable et universel aux services de base grâce à des infrastructures robustes, notamment dans les domaines de l’eau, de l’électricité, des routes et de la sécurité alimentaire.

Le FADES a exprimé sa disposition à participer activement à la table ronde que la Mauritanie organisera prochainement pour mobiliser un soutien accru de ses partenaires au développement. Il s’est également engagé à appuyer le secteur privé mauritanien à travers des financements, des garanties et la participation au financement de projets d’investissement portés par ce secteur.

Le gouvernement mauritanien a, pour sa part, affirmé son soutien à la nouvelle stratégie du Fonds, qui vise à renforcer son efficacité et ses capacités financières pour répondre aux besoins de ses membres.

Les équipes techniques des deux parties poursuivront leurs travaux dans les prochains jours pour réviser le portefeuille des projets, accélérer leur mise en œuvre et rediriger certains financements vers des projets prioritaires.

Le Directeur général du FADES a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement mauritanien pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à sa délégation, s’engageant à œuvrer au renforcement des relations bilatérales en faveur du développement économique et social de la Mauritanie, avec une attention particulière à la création d’emplois pour les jeunes.

Nouakchott, le 26 novembre 2024

Pour le gouvernement de la République islamique de Mauritanie

Ministre de l’Économie et des Finances

Sid’ Ahmed Ould Bouh

Pour le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social

directeur général, président du Conseil d’administration

Bader Mohamed AL Saad