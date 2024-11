M’Bagne : Un feu de brousse dévore environ 5 km entre N’Diawaldi et Thiooga

Un feu de brousse a été éclaté, le samedi dernier, entre le village de N’Diawaldi Mango, commune de Niabina/Garlol et le village de Thiooga, commune de Débaye Hidjaj. Les populations ont été alertées par de longues fumées et des éclats des herbes dont certaines sont encore fraîches. Selon nos diverses sources concordantes, en provenance de la zone, le feu est parti du four d’un charbonnier opérant dans la zone. Une activité à laquelle ne se livrent presque plus les populations qui recourent principalement au gaz domestique.

Une fois informés, les habitants des villages voisins ont accouru pour éteindre le feu qui s’est propagé sur une distance d’environ 5 km. « Les populations ont voulu détruire, éteindre le four et même lyncher son propriétaire mais les autorités et les maires des deux communes, arrivées sur place, les ont empêchées ; le propriétaire du four a été arrêté et conduit à la brigade de gendarmerie de M’Bagne depuis ce jour, des négociations sont en cours pour sa libération », selon le maire de la commune Niabina/Garlol, El Hadj Bâ, présent sur place. L’édile condamne la prolifération des fours et la coupe abusivement des arbres par les habitants de la zone. En plus des incendies, le maire s’étonne qu’avec les conséquences dramatiques du changement climatique et la volonté affichée des pouvoirs publics de protéger l’environnement, que des individus véreux se permettent de sacrifier le peu de forêt qui reste dans la zone. Le maire promet de saisir les autorités compétentes pour éradiquer les fours et stopper le désastre. D’autres fours sont signalés dans cette zone de Diery. Pourvu qu’il trouve une oreille attentive du côté des autorités.

Signalons qu’avec la bonne saison des pluies, les pâturages sont très abondants dans la zone et les risques d’incendies, très pesants, surtout avec la poussée des fours, les bergers et d’autres individus imprudents peuvent constituer un sérieux danger pour les pâturages. Ce feu de brousse a éclaté à l’heure où les populations de la zone sont entrées dans la campagne de culture de décrue. Et ils se voient interdits de couper les arbres même pour aménager leurs champs ou pour les clôturer, d’autres se croient tout permis.