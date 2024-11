Union Européenne : exonérations douanières pour 257 entreprises mauritaniennes

257 entreprises mauritaniennes bénéficient d’une exonération européenne des droits de douane, rapporte Mohamed Lemine Vayda, directeur du département de la promotion du commerce extérieur au ministère du commerce et du tourisme. Au cours d’une journée de sensibilisation organisée le 21 Novembre à Nouakchott sur «les accords commerciaux internationaux signés par la Mauritanie », il a expliqué que ces entreprises mauritaniennes se sont inscrites à ce jour au système RIX, agréé par l’Europe et bénéficient de cette exonération, en plus de l’AGOA (African Growth and Opportunity Act) américain qui délivre des certificats d’origine des marchandises selon le principe de l’auto-certification et de la déclaration d’origine de celles-ci par les opérateurs économiques bénéficiant ainsi d’une exonération des droits de douane sur les marchés de l’Union européenne. Ce qui permet d’exporter des produits d’origine mauritanienne sans droits de douane vers les Etats-Unis, un marché de 330 millions d’habitants. Dans le même contexte, le directeur de la Promotion du commerce extérieur a signalé l’existence d’un accord préférentiel avec la République populaire de Chine, ouvrant un marché de 1,4 milliard de personnes aux marchandises d’origine mauritanienne, sans droits de douane. Des dispositions de nature à complémenter considérablement l’accord conclu avec la CEDEAO et celui, plus complet et de plus grande envergure, relatif à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Mohamed Lemine Vayda a confirmé que son secteur s’est mis au diapason de ces accords en introduisant le système électronique « Rex », qui permet la numérisation de toutes les procédures liées à l’exportation vers l’Union Européenne. Quant au conseiller juridique au ministère, Sidi ould Had, il a indiqué que « le thème de cette journée de sensibilisation dépasse le domaine du commerce pour s’étendre à l’ensemble de l’économie », notant que la Mauritanie est un corridor commercial incontournable et une porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne, ce qui lui confère l’avantage d’opportunités et d’échanges commerciaux croissants à travers l’Océan Atlantique.

Il a ajouté qu’avec ces caractéristiques, notre pays a acquis une compétence dans le commerce qui lui confère un avantage concurrentiel certain, avec la libéralisation des échanges à partir de l’élargissement des marchés et l’intensification de la concurrence, et devra en conséquence s’atteler à compenser la baisse des recettes douanières et des autres recettes de services due à la libre concurrence et à la libéralisation des échanges, en commençant par mettre l’accent sur les produits et les exportations et passer de l’économie de rente à l’économie productive. Au cours de cette journée, les implications des accords commerciaux internationaux signés par la Mauritanie, tels que l’accord préférentiel avec l’Union européenne et l’accord de libre-échange continental africain, sur le commerce extérieur de la Mauritanie et sur son économie en général, ont été discutées et étudiées.