Première foire Internationale de la Santé

Le premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN) abrite la première foire internationale de santé en Mauritanie « MEDEX 2024 » à partir du vendredi 22 novembre, ont annoncé les promoteurs de l’événement, jeudi, au cours d’un point de presseorganisée dans un hôtel de Nouakchott.

Cet événement « stratégique » réunit des acteurs clés du secteur de la santé, parmi lesquels PROEXCA, un organisme espagnol de promotion

économique, des entreprises espagnoles spécialisées dans le domaine médical, d’importantes figures de la santé en Espagne et en

Mauritanie notamment les docteurs Lara et Sid’Ahmed Ely Bouha, des professionnels de la santé, des opérateurs industriels pour les

équipements médicaux, des investisseurs et des décideurs politiques.

L’objectif des organisateurs de cette foire est de faire de « MEDEX , un hub régional pour l’innovation, l’expertise et les solutions de

santé adaptées aux réalités africaines, avec une approche centrée sur des besoins spécifiques des populations, renforcer la coopération médicale internationale, favoriser le transfert de technologies et promouvoir l’innovation dans les services de santé en Mauritanie et en Afrique de l’Ouest ».