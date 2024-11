Vers un cadre de redynamisation en faveur de l’emploi jeune

Le gouvernement a suivi une importante communication relative à la restructuration des programmes et des actions du Ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, de la Jeunesse, des Sports et du Service Civique, au cours des 3 prochains mois et les perspectives pour l’année 2025, présentée par le ministre en charge du secteur, au cours du Conseil des Ministres du mercredi 20 novembre 2024.

La communication vise « à faciliter l’accès à l’emploi, accompagner la création d’entreprises par une assistance technique et financière, renforcer l’engagement citoyen de la jeunesse en initiant la mise en place d’un Service Civique National (SCN) souple, conçu pour répondre aux spécificités de la Mauritanie, aux aspirations de la jeunesse et à la pratique du sport.

Il s’agit d’une approche intégrée, portée par le département, qui représente la traduction concrète des ambitions et du programme du président Mohamed Cheikh El Ghazouani », explique le communiqué du Conseil des Ministres.