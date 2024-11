Septième édition du Festival des Villes du Patrimoine, du 13 au 17 décembre à Chinguetti

La ville historique de Chinguetti (Adrar) va abriter la 7é édition du Festival des Villes du Patrimoine (FVP) du 13 au 17 décembre 2024. C’est dans la perspective de l’organisation de cette manifestation culturelle de dimension nationale, régionale et Internationale, que le Ministre de la Culture et des Arts, chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Houssein ould Meddou, a effectué une visite de travail dans la cité historique, le week-end dernier.

Ce déplacement a permis au ministre de constater l’avancement des travaux pour la réalisation d’importants projets de développement dans la ville, notamment des infrastructures destinées à accueillir les différentes manifestations inscrites au programme du festival : piste d’atterrissage, tribune officielle, maison des hôtes. Il a également visité la vieille ville et l’ancienne mosquée, selon l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Ainsi, la ville de Chinguetti va bénéficier d’une enveloppe de 3,9 milliards d’anciennes ouguiyas, soit 390 millions de MRU, dégagée dans le cadre d’une action de développement impliquant « 18 départements ministériels et secteurs : emploi, fourniture eau et électricité, créateurs d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) et désenclavement».