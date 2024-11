PRDC-VFS : Bababé choisi commune pilote

La commune de Bababé a eu le privilège d’être choisie comme commune pilote du Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS) en Mauritanie. La révélation a été faite, par lettre en ce 14 novembre 24, par M. Abdoulaye Mamadou Bâ, dit BLE, maire de la commune. La décision avait été prise le 20 octobre dernier, mais à l’époque, les préoccupations du maire et des autorités étaient focalisées sur les inondations des populations de la vallée et sur des mesures de sécurité prises pour les protéger contre le péril qui les menaçait, souligne le maire dans sa lettre aux citoyens de sa commune.

Financé par la Banque mondiale en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le PRDC-VFS s’inscrit dans le cadre du programme "Mon Ambition pour la Patrie", lancé par Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Ghazouani. Il cible quatre régions de la vallée du fleuve : Brakna, Trarza, Gorgol et Guidimakha.

Ce choix porté sur sa commune est pour l’édile de Bababé, « une immense fierté » ; il constitue « une étape majeure dans notre démarche de développement local », selon Ba Abdoulaye Mamadou qui espère que ce « projet favorisera l’insertion de nos jeunes dans la vie active. »

Aussi dans chaque région, une commune a été choisie pour porter ce projet innovant. C’est un «grand honneur pour Bababé », se réjouit son édile.

Le PRDC-VFS fournira des opportunités économiques substantielles aux communes choisies, avec la création d'environ 400 emplois au total. Il couvrira une superficie de 100 hectares et s’articulera autour de plusieurs activités majeures, notamment : Cultures maraîchères, fruitières et fourragères. Ceci par l’installation de 20 unités d’embouche pour l’élevage de bétail, visant à renforcer la production locale de viande rouge seront installées ; la mise en place de poulaillers pour la production de poulets de chair, le lancement de projets de développement local intégré et d’opportunités intercommunales.

Dans la commune pilote de Bababé, cinq villages les sites suivants ont été choisis, c’est une exigence du bailleur de fonds. 1. Abary : Kossa et Dounguel 2. Djoudé Walo 3. Fondé, Wane Wane, Bagdad, Wouro Dialaw, et Hothière 4. Djoudé Dierry 5. Bababé

« Le choix porté sur Bababé est un signe fort de notre dynamisme collectif et de notre volonté de bâtir un avenir prospère pour Bababé. Il positionne la commune comme un modèle d’innovation et de durabilité dans la vallée du fleuve, avec des initiatives profitant à l'ensemble de notre population», estime le maire.

BLE a profité de sa missive pour adresser ses remerciements et ceux des populations de sa commune au Président Mohamed Ould Ghazouani, au Premier ministre Moctar Ould Diay, et au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Momme Beibate, pour leur soutien indéfectible à sa commune et à sa jeunesse, il n’a pas oublié les autorités administratives locales et le coordinateur du projet pour le choix de Bababé et tous les partenaires de la commune et a réaffirmé son engagement à bâtir une commune dynamique au service de ses administrés et symbole de l’intégration.

Le maire a enfin invité les populations de la sa commune à saisir l’opportunité que leur offre ce projet et à participer activement pour sa réussite, comme elle l’avait fait quand elle avait été choisi comme commune pilote pour les banques de céréales (SAVS).