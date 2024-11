Table ronde de SOS Esclaves sur le plaidoyer international pour la cohésion sociale

L''organisation des droits humains SOS Esclaves a organisé le 14 novembre 2024 une table ronde sur le plaidoyer international pour la cohésion sociale. Une vingtaine d'organisations de la société civile parmi les plus emblématiques et les plus engagées comme IRA, AFCF, AMDH, Sahel, l'Association mauritanienne pour le plaidoyer, l'association mauritaniennne pour le changement des mentalités ont assisté aux travaux de cette table ronde qui ont commencé aux environs de 10h30 dans un réceptif hôtelier nouakchottois. Dans son intervention, le président de SOS Esclaves Boubacar Messsaoud a replacé l'événement dans son contexte en dénonçant fortement toutes les formes de violations des droits et exhorté les participants à s'armer de courage et d'engagement pour mener des plaidoyers forts sur toutes les grandes problématiques des droits humains dont l'esclavage n'est certainement pas la moins importante. De son côté, Mohamed Ould Sidi, le président de la plateforme nationale des organisations de la société civile a pris la parole pour demander aux participants de profiter de cette opportunité pour s'inspirer de la grande expérience de SOS Esclaves et de son président dans la lutte qu'elle mène depuis 29 ans pour la défense et la promotion des droits humains en général et pour l'éradication de l'esclavage en particulier. Dans une brillante présentation sur le plaidoyer et ses techniques, le modérateur de la table ronde Diallo Mouhamedou Pathé a exposé des cas pratiques du plaidoyer basé sur la CVA que son organisation utilise. Plusieurs militants des droits humains ont intervenu pour exposer les expériences de leurs organisations sur le plaidoyer autour de différentes problématiques. À la fin des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations et décidé de s'organiser dans un vaste mouvement qui constituera un espace de réflexion et de concertations sur les voies et moyens d'éradiquer définitivement l'esclavage en Mauritanie. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre du Projet D31 intitulé "Cultiver les voies vers la liberté : Développer un mouvement pour les droits des survivants de l'esclavage " mis en œuvre par SOS Esclaves en collaboration avec Anti Slavery International qui est l'un de ses partenaires les plus stratégiques avec lequel elle travaille depuis plusieurs années.