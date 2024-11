Signature d’une convention de don de 16 millions d’euros entre notre pays et la France

Son Excellence le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid’Ahmed Ould Bouh, a signé une convention de don avec Son Excellence M. Alexandre Garcia, ambassadeur de France en Mauritanie, et M. Ignace Monkam Daverat, directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) à Nouakchott. D'un montant de 16 millions d’euros, soit environ 690 millions d’ouguiyas nouvelles, ce financement est destiné à soutenir le projet d’appui au développement des filières porteuses et de l’agriculture contractuelle.

Le financement a pour objectif de contribuer à la structuration de filières agro-pastorales compétitives et inclusives, pourvoyeuses d’emplois dans la production maraîchère des wilayas du Gorgol, du Guidimagha et de l’Adrar, ainsi que dans la production laitière des deux Hodhs, des régions aux potentiels agricoles et pastoraux significatifs.

Dans son allocution à cette occasion, le ministre a souligné que la Mauritanie s’efforce de promouvoir des programmes intégrés et coordonnés entre l’agriculture et l’élevage, tout en les arrimant à une économie moderne, consciente de l'impact que ces secteurs peuvent avoir sur le développement rural.

Le ministre a précisé que le projet repose sur trois outils d'intervention visant l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et de l’environnement institutionnel. Il comprend également des composantes axées sur la réhabilitation des infrastructures, la fourniture d’équipements et d’unités de stockage, l’établissement de centres de collecte ou de conditionnement, ainsi que la mise à disposition de financements et d’intrants.

Le projet soutiendra aussi le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et de commercialisation des coopératives féminines, des coopératives de collecte de lait, ainsi que la création de mutuelles d'épargne dans ses zones d'intervention, permettant aux coopératives féminines et aux producteurs laitiers d'accéder à des crédits adaptés pour financer les intrants nécessaires à leurs activités de production.

Dans ce contexte, a précisé le ministre, 10 nouvelles caisses d’épargne seront créées dans les wilayas du Gorgol et du Guidimagha pour soutenir la culture maraîchère, tandis que 7 caisses d’épargne existantes seront renforcées : 5 dans les Hodhs, pour le soutien à la production laitière, et 3 dans l'Adrar, destinées à la culture et à la commercialisation des légumes.

Le ministre a également révélé que ce projet bénéficiera à plus de 6 000 agriculteurs, à un minimum de 120 producteurs laitiers, à 475 producteurs de fourrage et à 100 jeunes actifs dans le secteur. On prévoit ainsi d’assurer la commercialisation annuelle de 14 000 tonnes de légumes et de 1 700 tonnes de lait.

L’ambassadeur de France, pour sa part, a affirmé que ce financement réaffirme l'engagement de la France à soutenir les politiques mauritaniennes visant à garantir la sécurité alimentaire, à créer des richesses et à réduire les inégalités. Il a ajouté que la signature d’aujourd'hui souligne l’importance du développement du secteur agro-pastoral dans la coopération entre la Mauritanie et la France.

L’ambassadeur a conclu en réitérant l’engagement de la France à soutenir les priorités de développement de la Mauritanie.

La cérémonie de signature s'est déroulée présence du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, M. Memma Ould Beibatta, ainsi que de plusieurs cadres des secteurs concernés.

Source: MEF