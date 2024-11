Nouakchott a abrité ce mardi 12 novembre, la cérémonie de lancement officiel du projet « Plongée dans le monde des albums, Lire pour apprendre », mis en œuvre au niveau de la direction régionale de l’éducation nationale de Nouakchott Nord grâce à l’appui du projet d’appui à la réforme institutionnelle de l’éducation (PAIRE), financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France.

D’un montant de 6 millions d’Euros, sur une durée de 4 ans, le projet a pour objectif d’encourager la lecture chez les enfants, à travers « Ressources éducatives/Lire pour apprendre » ; il est expérimenté dans 6 écoles primaires et un collège au niveau de la DREN Nord. Pour ce faire, le projet va mettre à disposition des manuels scolaires ou des outils comme des livres de lecture, des albums mais aussi par la création de clubs de lecture dans le temps scolaire, encouragera la lecture et stimulera l’imagination des élèves du fondamental et du collège pour renforcer leur apprentissage, aussi bien en français, arabe et langues nationales, Pulaar, Soninké et Ouolof, car le projet vise également la création d’un environnement d’échanges interculturels…

Prenant la parole à cette occasion, le directeur régional, Mohamed Saleck, DREN de Nouakchott Nord a justifié sommairement la pertinence du projet, évoqué ses objectifs et sa mise en œuvre par ses équipes sur le terrain dans les écoles cibles. Il a profité de la cérémonie pour remercier tous les partenaires du projet, notamment l’UNESCO, l’AFD, l’Institut Français de Paris et le projet d’appui à la réforme institutionnelle de l’éducation (PAIRE), financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France ; enfin, il a dit espérer voir le projet atteindre ses objectifs et ses résultats dupliqués dans les autres régions du pays. Un des objectifs du projet est de contribuer à éradiquer les dysfonctionnements révélés du système éducatif mauritanien. En effet, « Lire pour apprendre » s’est fondé sur les dysfonctionnements relevés par la commission nationale d’évaluation sur la lecture en langue française et en arabe.

Prenant la parole à leur tour, le chargé de programme Education à la délégation de l’Union Européenne, Rémy Llinares, la directrice de l’éducation au MENRSE, Madame Hawa Dia ont salué le travail du projet et réaffirmé le soutien de leur institution respective. Le représentant de l’UE a rappelé que ce n’est pas la première fois que son institution apporte sa contribution dans l’amélioration du système éducatif mauritanien.

Au terme des allocutions, le chargé du programme du projet PAIRE, M. Ahmed Salem Chah a présenté un exposé succinct sur le travail que mène le projet sur le terrain et l’équipe a répondu aux interrogations de la famille scolaire présente à cette rencontre. Il faut noter la présence à cette cérémonie de lancement, de M. Ryad Zaim, chef du projet PAIRE.

Le projet est supervisé sur le terrain par une commission de 3 départements. Et à terme, une liste de livres d’au moins 50 titres différents sera établie pour le primaire et 1 pour le collège, 7 armoires de 90 livres seront livrés, 30 inspecteurs et 30 enseignants seront formés sur l’exploitation de livres de jeunesse et 14 enseignants familiarisés avec les techniques de transformation de centres en représentation dramatique.

La cérémonie s’est déroulée en présence des inspecteurs, des directeurs des établissements, des présidents de l’association des parents d’élèves et de l’Institut de promotion des langues nationales (IPLAN)