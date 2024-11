Un navire médical chinois à Nouakchott : ‘’Entretenir la relation d’amitié entre les deux peuples’’

Le navire médical militaire chinois « L’Arche de la paix » a séjourné au Port de l’Amitié, du jeudi 31 Octobre au mercredi 7 Novembre, afin d’offrir des consultations gratuites à des patients mauritaniens. Notre correspondante sur place a interviewé madame la docteure Wang Rui, membre de l’équipe médicale chinoise.

Le Calame : Bonjour et paix à vous, chère amie de la Mauritanie ! Pourriez-vous nous indiquer dans quel cadre s’inscrivait votre mission au Port de l’Amitié ?

Madame Wang Rui : Nous sommes venus dans un cadre médical, afin d’aider les Mauritaniens et d’entretenir la relation d’amitié entre nos deux peuples.

- Comment avez-vous apprécié l’accueil des Nouakchottois ?

- C’était très chaleureux. Outre les militaires et divers représentants des forces de sécurité, la présence de nombreux jeunes, notamment les trente-quatre étudiants en langue chinoise mandatés par l’Université mauritanienne, a donné un caractère festif à la cérémonie d’accueil où participait également une trentaine de nos compatriotes vivant à Nouakchott.

- Des étudiants mauritaniens en langue chinoise vous ont été adjoints pour faciliter la communication avec les malades. Êtes-vous satisfaits de leurs prestations ?

- Nous sommes très satisfaits de leur aide. Malgré leur manque de vocabulaire médical, ils ont fait tout leur possible pour faciliter notre travail. On les a vus réviser et apprendre de nouveaux termes chinois jusque pendant la pause. Ils sont très sérieux dans leurs études.

- Avez-vous été étonnés par l’afflux des patients ? Pensez-vous avoir répondu à leurs attentes ?

- Non, on s’attendait à une telle affluence, équivalente à celle des autres pays où nous nous étions rendus auparavant. Nous pensons avoir fait tout notre possible pour les satisfaire et espérons qu’ils partagent cet avis.

- Avez-vous établi des contacts avec la Faculté de médecine de Nouakchott ? D’une manière plus générale, avec des médecins mauritaniens ?

- Non, nous n’avons établi aucun contact officiel avec la Faculté de Nouakchott mais des étudiants de sixième année sont venus nous aider. Ils nous ont été bien utiles pour la communication de termes médicaux. On échangeait en anglais. Je ne sais pas par quel canal ils ont été mis à notre disposition.

Propos recueillis par Rabiaa de Grange