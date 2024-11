L’importance fondamentale du vote de la Diaspora mauritanienne aux États-Unis dans les élections américaines

La participation de la diaspora mauritanienne aux élections américaines est plus importante que jamais. En tant que communauté en pleine croissance, concentrée dans des États clés tels que l'Ohio, la Pennsylvanie, la Louisiane, la région de New York, Washington, l'Indiana, le Tennessee et bien d’autres, notre voix collective peut avoir un impact crucial, en particulier dans des États où les élections se jouent souvent de peu.

Notre communauté porte des préoccupations qui nous touchent particulièrement, notamment les questions d’immigration, de justice sociale, de développement économique, ainsi que l’accès aux soins de santé et à l’éducation. En votant, nous mettons ces enjeux en lumière et encourageons les candidats à intégrer ces préoccupations dans leurs programmes.

Bien que profondément attaché à notre pays d'origine, chaque Mauritanien vivant aux États-Unis doit s’engager activement dans le processus politique américain, indépendamment de son statut. Il est essentiel que la diaspora mauritanienne joue aussi un rôle dans l'éducation civique des jeunes générations, surtout pour ceux qui viennent récemment d’arriver aux États-Unis. Participer aux élections est une façon de démontrer l'importance de l'engagement civique et de l'intégration dans la vie démocratique américaine. Cet engagement fait de nous des modèles de responsabilité et de leadership pour notre Diaspora Mauritanienne.

Chaque vote compte pour enrichir la diversité des voix qui façonnent le paysage politique américain. En votant, nous contribuons à une démocratie plus inclusive et représentative, en incitant les candidats à reconnaître et à respecter la diversité culturelle mauritanienne et son apport à la société américaine.

Que nous soyons Démocrates, Républicains ou Indépendants, notre priorité doit être de faire entendre notre voix, de participer activement aux débats politiques et de manifester notre attachement aux valeurs démocratiques du pays dans lequel nous vivons. En tant que diaspora mauritanienne dans toute sa diversité, notre visibilité est essentielle pour être reconnue et respectée.

Que le choix du peuple soit respecté dans toutes les élections.

Sy Abdoulaye

Atlanta-GA-USA