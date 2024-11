Aura Energy nomme Mohamed El Moctar Mohamed El Hacene en tant que Country Manager en Mauritanie

Aura Energy Limited, entreprise de développement de projets énergétiques et miniers, a annoncé cette semaine la nomination de M. Mohamed El Moctar Mohamed El Hacene au poste de Country Manager pour la Mauritanie. Ce rôle stratégique récemment créé reflète l’engagement d’Aura à renforcer son ancrage local pour le développement de son projet phare, le Tiris Uranium Project.

El Hacene possède une vaste expérience dans le secteur minier et les affaires internationales. Ancien ministre du Pétrole et des Mines de la Mauritanie entre 2007 et 2008, il a été au cœur de la découverte des premiers gisements d’uranium dans la région de Tiris, réalisée à l’époque par Aura.

Son expertise s’est également forgée au sein des Nations Unies, où il a occupé pendant dix ans le poste de Directeur de la Division du Développement Économique et de l’Intégration à la Commission Économique et Sociale pour l’Asie de l’Ouest (ESCWA), basée au Liban.

Par ailleurs, entre 2011 et 2014, M. El Hacene a dirigé les Relations Externes pour le projet de fer de Simandou de Rio Tinto en Guinée. Il a aussi collaboré avec de nombreuses entreprises minières en Mauritanie, telles que Woodside, la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), Paladin Energy, et General Gold, en plus d’avoir mené des missions de conseil pour la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.

El Hacene détient une licence de l’École Normale Supérieure en Mauritanie et un Master en Économie des Minéraux de la WA School of Mines en Australie. Il a également débuté un doctorat en sciences politiques à l’Université de Grenoble, en France.

Andrew Grove, Directeur Général et PDG d’Aura Energy, a exprimé son enthousiasme quant à cette nomination en déclarant :

« Nous sommes ravis d’accueillir Moctar dans l’équipe d’Aura Energy. Son expérience exceptionnelle et sa passion pour le projet d’uranium de Tiris et pour le développement de l’industrie minière en Mauritanie sont formidables.

Ce retour en Mauritanie après une carrière internationale impressionnante constitue un atout majeur pour Aura et pour le pays. Moctar est un acteur clé dans le développement du Tiris Uranium Project, destiné à devenir la première mine d’uranium de la Mauritanie. »

La nomination de M. El Hacene est une étape cruciale pour Aura, qui vise à concrétiser la valeur importante du projet de Tiris, comme en témoigne la récente étude de faisabilité, laquelle prévoit une valeur actuelle nette (NPV) de 499 millions de dollars américains, une période de retour sur investissement de 2,25 ans et un taux de rendement interne (IRR) de 39 %.

En outre, la société met en lumière l’important potentiel de ressources minérales dans la région, récemment augmenté de 55 %, pour atteindre 91,3 millions de livres d’U3O8.

Cette désignation vient renforcer l’alignement d’Aura avec les ambitions de la Mauritanie pour dynamiser son secteur minier et contribuer à l’essor d’une industrie nationale de l’uranium, porteuse de nombreuses perspectives économiques pour le pays.

Le Quotidien de Nouakchott