Fonds national des revenus des hydrocarbures : le solde a dépassé 192 millions de dollars

Le solde du Fonds national des revenus des hydrocarbures (FNRH) a atteint un solde créditeur de 192 376 724,18 USD,en tenant compte des encaissements et des décaissements effectués au cours de l’année 2023, rapportés par le relevé BCM du compte au 31/12/2023, a révélé le rapport annuel sur la gestion du FNRH publié par le Trésor public mauritanien.Les encaissements se sont élevés à 21 305 606,56USD soit une diminution de 41,% par rapport à l’année 2022.Les taux d’intérêt ont connu pour leur part une forte augmentation ce qui a entraîné des revenus tirés des placements des avoirs de l’ordre de 7 584 921,13USD, soit une augmentation de 343% en comparaison de l’année 2022. Aucun retrait n’ayant été effectué, le solde du FNRH a donc connu une augmentation de 21,30 Millions USD, en passant de 171,132 Millions USD à 192,376 Millions USD, soit un bonus de 12,41% par rapport à l’exercice 2022.

Les encaissements susdits correspondent aux redevances, impôts et taxes versés par les sociétés pétrolières, aux appuis à la formation et à la promotion du secteur des hydrocarbures, ainsi qu’aux intérêts perçus sur les placements des avoirs du Fonds auprès des institutions financières internationales.L’analyse des recettes montre une diminution des recettes pétrolières hors fiscalité, telles que les pénalités qui ont diminué de -93%, et la vente des données sismiques (-28%), ainsi que l’appui à la formation (-6%). Contrairement aux autres recettes non fiscales, les intérêts de placements se sont élevés à 584 921,13 USD, soit une augmentation de 343% par rapport à l’exercice 2022. Les recettes fiscales (BIC, ITS, RSI) et redevances ont connu une augmentation de 34% (montant total : 7 903 666 USD).

Signalons que les ressources pétrolières constituent une richesse nationale pour laquelle l’État s’est engagé à assurer une gestion efficiente et équitable, conformément aux principes de transparence, de responsabilité et de précaution dans l’intérêt des générations actuelles et futures. Ainsi, le gouvernement mauritanien a opté pour la mise en place du FNRH destiné à collecter l’ensemble des revenus de l’État provenant de l’exploitation des ressources nationales en hydrocarbures. Ce fonds joue le rôle d’un fonds d’épargne et d’investissement pour les générations futures, tout en jouant un rôle stabilisateur de la politique budgétaire, avec des retraits plafonnés par la loi de Finances, indexés sur le déficit budgétaire et sur le poids des dépenses de lutte contre la pauvreté. Les actifs non utilisés de ce fonds sont placés dans les meilleures conditions de marché, suivant une gestion optimale et prudente.La gestion du FNRH a été déléguée par le ministère des Finances à la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et domiciliée auprès de la Banque de France (BdF) conformément aux dispositions de l’ordonnance N° 2006-08 du 4/4/2006.