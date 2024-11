Dr. Amina NDiaye, pédiatre de formation à la retraite a été nommée, par conseil des ministres, du 17 octobre, présidente du Conseil d’administration de la nouvelle agence du service d’aide médicale Urgente ( SAMU).

Ancienne directrice de l’école nationale de santé publique, Dr. Amina est sortante de la faculté de médecine de l’Université de Dakar. Elle avait décroché son bac en 1978 et devrait être orientée à l’ENS. Appelée la « ramasseuse des prix », excepté l’Arabe, Amina réussit être réorientée à Dakar, grâce aux efforts de son papa à qui elle avait avoué, un jour qu’elle l’ambition de devenir médecin. Elle s’en sort avec brio et regagne son pays, après 7 ans d’études et une année de Thèse.

De retour au pays en 1987, cette première médecin et première pédiatre travaille à la Polyclinique de Nouakchott, au centre de santé de Toujounine, à la PMI Pilote, au service de la pédiatrie de l’Hôpital National où elle exerce jusqu’en 1994 ; elle reprend le chemin des études pour quatre années de spécialisation ; elle était majore de sa promotion, de la 1ère à la 4e année.

De retour à Nouakchott, elle reprend au service de la pédiatrie du CHN puis elle devient cheffe service des urgences pédiatriques du même établissement jusqu’en 2006 ; sa carrière sera couronnée par le poste de directrice générale de l’école nationale de santé publique (ENSP), poste qu’elle occupera jusqu’à son départ à la retraite, en 2016.

En dépit de cette carrière bien remplie, de l’expérience engrangée, cette pédiatre sera oubliée des années durant. Certains ont même pensé qu’on lui a fait payer la proximité de son défunt époux, Bâ Houdou Abdoul avec un des richissimes hommes d’affaires du pays.

Sa nomination à la tête de la SAMU est considérée par des observateurs comme une injustice réparée, les services du ministère de la santé ne manqueront pas de tirer profit de sa vaste expérience.