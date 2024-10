Un décret pour l’accès universel aux services de communications électroniques

Le gouvernement mauritanien a examiné et adopté, un projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2024-103 du 26 juillet 2024, qui avait lui-même abrogé et remplacé le décret 2020-132 du 21 octobre 2020 « déterminant les orientations et les priorités en matière d’accès universel aux services de communications électroniques » au cours du Conseil des Ministres du mercredi 30 octobre 2024.

Ce texte « apporte 2 modifications visant, d’une part, une plus grande collaboration entre le ministère chargé des communications électroniques et l’autorité de régulation, dans la mise œuvre des programmes d’accès universel aux services de communications

électroniques, et d’autre part, la mise en place d’un comité conjoint, chargé du suivi et de la coordination de la mise œuvre des programmes de services universels, qui en définit les missions, la composition, les règles d’organisation et de fonctionnement », explique le communiqué publié à l’issue de la réunion du gouvernement.