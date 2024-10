Le Conseil régional du Brakna apporte une assistance alimentaire d'urgence aux populations sinistrées

Dans le cadre de l'assistance humanitaire aux populations victimes des inondations dans les moughataas de Boghé, M’bagne et Bababé, le Conseil régional du Brakna a organisé, du 22 au 24 Octobre, sous la supervision de son vice-président, Diallo Mamadou Amadou, des distributions de vivres en faveur de cent cinquante-trois familles, en collaboration avec les comités communaux de crise humanitaire et les chefs de villages concernés. Les dons ont été réceptionnés et vérifiées selon les bordereaux d 'expédition du CRB, par les comités communaux de crise et les chefs de villages.

En voici le détail : deux cents sacs de riz de 25 kgs chacun, soit cinq tonnes ; deux cents bidons de 5 l d’huile chacun, soit une tonne ; quatre cents sacs de sucre de 5 kgs chacun, soit deux tonnes ; quatre cents paquets de thé vert de 225 g chacun, soit 90 kgs au total. Ces quantités sont distribuées aux familles les plus affectées dans les villages de Thielaw, Boyo et Bangue (Darel Barka/Boghé) ; Roufi Awdi et Dabbe (M’bagne) ; Dounguel (Bababé).

Ces populations assistées, dont 70 % sont relocalisées dans le Diéri pour des raisons de sécurité, ont perdu leurs habitations, leurs cultures rizicoles et maraîchères et enregistré des décès et des blessés, suite à la démolition de leurs maisons en banco. Ces personnes vivant au bord ou non loin du fleuve sont toutes exposées et dangereusement menacées par les inondations inédites et les maladies hydriques, une situation qui explique l'urgence de leur relocalisation ou la construction de digues de protection.

Le Conseil a également organisé, du 16 au 20 Octobre en collaboration avec la région française Provence et Alpes de Côte d'Azur (PACA) en France, son partenaire, une mission technique sur le terrain, composée de messieurs Diallo Mamadou Amadou, vice-président du CRB ; Serge, consultant expert en prévention et gestion de crises humanitaires et environnementales, et Hugo, représentant de PACA auprès du CRB. Cette mission a rencontré le wali du Brakna, le directeur de la Protection civile et celui de l'Environnement.

Elle a pour objectifs d’évaluer l'organisation et la mise en œuvre, au niveau décentralisé, des systèmes d'alerte précoce face aux risques majeurs naturels ; d’organiser le processus de prévention et de gestion et la mise en œuvre des cellules de crises opérationnelles ; de renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles de réponse des acteurs en charge de la Protection civile et de l'Environnement ; de mettre en place les outils de planification décisionnelle pour les élus et gestionnaires des collectivités locales ; ainsi que des plans communautaires de prévention et de gestion des risques et des catastrophes naturelles ; d’organiser et développer des campagnes de prévention et de sensibilisation aux risques en direction de la population, notamment la jeunesse. Ladite mission élaborera au final un plan régional de risques, suivi d'une cartographie des risques et catastrophes naturelles (inondations et feux de brousse) dans les zones de vulnérabilité de la wilaya.

Brahim Ely Salem

Correspondant permanent du Calame